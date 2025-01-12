Лечила людей ртутью и высмеивала санкции против России: куда исчезла одесская "Барби" Лукьянова
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Ее называют одесской "Барби"
Украинская модель Валерия Лукьянова приобрела популярность благодаря внешности, напоминающей кукольную. Хотя сама девушка отрицала какие-либо хирургические вмешательства и утверждала, что она приобрела такой вид благодаря генам и "многолетнему труду". Кстати, супермодель Снежана Онопко несколько лет назад завершила карьеру.
Детальнее о Валерии Лукьяновой, и куда она исчезла — расскажет "Телеграф".
Что известно о Валерии Лукьяновой
Девушка родилась в 1983 году. Место рождения доподлинно неизвестно: одни пишут, что она появилась на свет в Тирасполе, Молдове, другие — что в Одессе. Она училась в музыкальной школе и писала стихи. В Одессе она поступила в архитектурный вуз.
В 2007 году Лукьянова выиграла титул "Мисс Бриллиантовая корона Украины". Девушка распространяла свои фотографии в сети, и пользователей привлекла ее нестандартная внешность. Она имеет вид куклы: большие голубые глаза, маленький нос, пухлые губы и талия всего 48 сантиметров.
Лукьянова отмечала, что она увеличивала грудь, потому что из-за похудения она уменьшилась. Остальные пластические операции Валерия возражала. Девушка говорила, что на изменения ее внешности повлиял здоровый образ жизни, поскольку она не употребляет алкоголь, не курит, занимается йогой и духовными практиками.
В то же время девушка утверждала, что нормально относится к пластической хирургии. Она считает, что лучше изменить в себе то, что не нравится, чтобы быть счастливым.
Фото одесской "Барби" быстро облетели сеть. Журнал мод Ви в Нью-Йорке приглашал Лукьянову на интервью и фотосессию. В 2012 году девушка ездила на программу "Прямой Эфир с Михаилом Зеленским" в Россию и участвовала в проекте пропагандистского телевидения, посвященной падению Челябинского метеорита.
А в 2013 году британский журнал Vice показал мини-фильм о Лукьяновой под названием Space Barbie.
Где сейчас Валерия Лукьянова
За одесской "Барби" сейчас следит 1,9 миллиона пользователей. Она ведет профиль только на русском языке. Девушка молчала о вторжении россиян в Украину и находилась тогда в Москве. Впоследствии она высмеяла американские и европейские санкции против страны-оккупанта, что наталкивает на мысль о поддержке России. Впоследствии ролик с такими высказываниями она удалила.
"Санкции, которые меня лично очень рассмешили! Это закрытие сайта для проституток — OnlyFans. Закрытие самой скудной в мире мебели — IKEA. Наконец, ура! Закрытие Coca-Cola, это вообще просто, — говорила она.
Лукьянова распространяла фотографии из США, Мексики и европейских стран. Также девушка рассказывает, как похудеть, как правильно питаться и как не стареть и продает соответствующие курсы. Одесситка делится советами, как изменить свою жизнь волшебными практиками. Пользователи сети пожаловались на методику лечения Лукьяновой ртутью и скипидаром, поэтому ее должна была проверить московская прокуратура.
Интересно, что на последних фотографиях девушки в инстаграме есть локация в Одессе. Есть вероятность того, что она вернулась в Украину. Лукьянова продолжает давать советы по питанию и сохранению молодости, не подтверждая это соответствующей квалификацией.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас известна модель Диана Гаркуша. Девушка выступала от Украины на международном престижном конкурсе "Мисс Вселенная".