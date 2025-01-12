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Лечила людей ртутью и высмеивала санкции против России: куда исчезла одесская "Барби" Лукьянова

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Валерия Лукьянова – где она сейчас Новость обновлена 12 января 2025, 15:09
Валерия Лукьянова – где она сейчас. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ее называют одесской "Барби"

Украинская модель Валерия Лукьянова приобрела популярность благодаря внешности, напоминающей кукольную. Хотя сама девушка отрицала какие-либо хирургические вмешательства и утверждала, что она приобрела такой вид благодаря генам и "многолетнему труду". Кстати, супермодель Снежана Онопко несколько лет назад завершила карьеру.

Детальнее о Валерии Лукьяновой, и куда она исчезла — расскажет "Телеграф".

Что известно о Валерии Лукьяновой

Девушка родилась в 1983 году. Место рождения доподлинно неизвестно: одни пишут, что она появилась на свет в Тирасполе, Молдове, другие — что в Одессе. Она училась в музыкальной школе и писала стихи. В Одессе она поступила в архитектурный вуз.

Валерия Лукьянова до и после трансформаций
Валерия Лукьянова многое изменила в себе, коллаж из сети
Валерия Лукьянова до и после пластики
Валерия Лукьянова изменилась до неузнаваемости, коллаж из сети

В 2007 году Лукьянова выиграла титул "Мисс Бриллиантовая корона Украины". Девушка распространяла свои фотографии в сети, и пользователей привлекла ее нестандартная внешность. Она имеет вид куклы: большие голубые глаза, маленький нос, пухлые губы и талия всего 48 сантиметров.

Валерия Лукьянова – одесская Барби
Лукьянова увеличила грудь, фото из сети

Лукьянова отмечала, что она увеличивала грудь, потому что из-за похудения она уменьшилась. Остальные пластические операции Валерия возражала. Девушка говорила, что на изменения ее внешности повлиял здоровый образ жизни, поскольку она не употребляет алкоголь, не курит, занимается йогой и духовными практиками.

Валерия Лукьянова
"Барби" из Одессы, вероятно, делала блефаропластику, фото из сети

В то же время девушка утверждала, что нормально относится к пластической хирургии. Она считает, что лучше изменить в себе то, что не нравится, чтобы быть счастливым.

Валерия Лукьянова после пластики
Похоже, что Лукьянова корректировала нос

Фото одесской "Барби" быстро облетели сеть. Журнал мод Ви в Нью-Йорке приглашал Лукьянову на интервью и фотосессию. В 2012 году девушка ездила на программу "Прямой Эфир с Михаилом Зеленским" в Россию и участвовала в проекте пропагандистского телевидения, посвященной падению Челябинского метеорита.

А в 2013 году британский журнал Vice показал мини-фильм о Лукьяновой под названием Space Barbie.

Валерия Лукьянова
Лицо Валерии Лукьяновой очень напоминает кукольное, фото из сети
Валерия Лукьянова в полный рост
Валерия Лукьянова очень худая, фото из сети

Где сейчас Валерия Лукьянова

За одесской "Барби" сейчас следит 1,9 миллиона пользователей. Она ведет профиль только на русском языке. Девушка молчала о вторжении россиян в Украину и находилась тогда в Москве. Впоследствии она высмеяла американские и европейские санкции против страны-оккупанта, что наталкивает на мысль о поддержке России. Впоследствии ролик с такими высказываниями она удалила.

Валерия Лукьянова – где сейчас
Так выглядит Валерия Лукьянова сейчас, фото с ее инстаграма

"Санкции, которые меня лично очень рассмешили! Это закрытие сайта для проституток — OnlyFans. Закрытие самой скудной в мире мебели — IKEA. Наконец, ура! Закрытие Coca-Cola, это вообще просто, — говорила она.

Лукьянова распространяла фотографии из США, Мексики и европейских стран. Также девушка рассказывает, как похудеть, как правильно питаться и как не стареть и продает соответствующие курсы. Одесситка делится советами, как изменить свою жизнь волшебными практиками. Пользователи сети пожаловались на методику лечения Лукьяновой ртутью и скипидаром, поэтому ее должна была проверить московская прокуратура.

Валерия Лукьянова – где сейчас
Валерия Лукьянова постит фотографии из путешествий, фото с ее инстаграма

Интересно, что на последних фотографиях девушки в инстаграме есть локация в Одессе. Есть вероятность того, что она вернулась в Украину. Лукьянова продолжает давать советы по питанию и сохранению молодости, не подтверждая это соответствующей квалификацией.

Валерия Лукьянова могла вернуться в Украину
Валерия Лукьянова поставила локацию в Одессе, фото с ее инстаграма
Лукьянова сейчас
Валерия Лукьянова так выглядит сейчас, фото с ее инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас известна модель Диана Гаркуша. Девушка выступала от Украины на международном престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

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#Деятельность #Валерия Лукьянова