Лечила людей ртутью и высмеивала санкции против России: куда исчезла одесская "Барби" Лукьянова

Ее называют одесской "Барби"

Украинская модель Валерия Лукьянова приобрела популярность благодаря внешности, напоминающей кукольную. Хотя сама девушка отрицала какие-либо хирургические вмешательства и утверждала, что она приобрела такой вид благодаря генам и "многолетнему труду". Кстати, супермодель Снежана Онопко несколько лет назад завершила карьеру.

Детальнее о Валерии Лукьяновой, и куда она исчезла — расскажет "Телеграф".

Что известно о Валерии Лукьяновой

Девушка родилась в 1983 году. Место рождения доподлинно неизвестно: одни пишут, что она появилась на свет в Тирасполе, Молдове, другие — что в Одессе. Она училась в музыкальной школе и писала стихи. В Одессе она поступила в архитектурный вуз.

Валерия Лукьянова многое изменила в себе, коллаж из сети

Валерия Лукьянова изменилась до неузнаваемости, коллаж из сети

В 2007 году Лукьянова выиграла титул "Мисс Бриллиантовая корона Украины". Девушка распространяла свои фотографии в сети, и пользователей привлекла ее нестандартная внешность. Она имеет вид куклы: большие голубые глаза, маленький нос, пухлые губы и талия всего 48 сантиметров.

Лукьянова увеличила грудь, фото из сети

Лукьянова отмечала, что она увеличивала грудь, потому что из-за похудения она уменьшилась. Остальные пластические операции Валерия возражала. Девушка говорила, что на изменения ее внешности повлиял здоровый образ жизни, поскольку она не употребляет алкоголь, не курит, занимается йогой и духовными практиками.

"Барби" из Одессы, вероятно, делала блефаропластику, фото из сети

В то же время девушка утверждала, что нормально относится к пластической хирургии. Она считает, что лучше изменить в себе то, что не нравится, чтобы быть счастливым.

Похоже, что Лукьянова корректировала нос

Фото одесской "Барби" быстро облетели сеть. Журнал мод Ви в Нью-Йорке приглашал Лукьянову на интервью и фотосессию. В 2012 году девушка ездила на программу "Прямой Эфир с Михаилом Зеленским" в Россию и участвовала в проекте пропагандистского телевидения, посвященной падению Челябинского метеорита.

А в 2013 году британский журнал Vice показал мини-фильм о Лукьяновой под названием Space Barbie.

Лицо Валерии Лукьяновой очень напоминает кукольное, фото из сети

Валерия Лукьянова очень худая, фото из сети

Где сейчас Валерия Лукьянова

За одесской "Барби" сейчас следит 1,9 миллиона пользователей. Она ведет профиль только на русском языке. Девушка молчала о вторжении россиян в Украину и находилась тогда в Москве. Впоследствии она высмеяла американские и европейские санкции против страны-оккупанта, что наталкивает на мысль о поддержке России. Впоследствии ролик с такими высказываниями она удалила.

Так выглядит Валерия Лукьянова сейчас, фото с ее инстаграма

"Санкции, которые меня лично очень рассмешили! Это закрытие сайта для проституток — OnlyFans. Закрытие самой скудной в мире мебели — IKEA. Наконец, ура! Закрытие Coca-Cola, это вообще просто, — говорила она.

Лукьянова распространяла фотографии из США, Мексики и европейских стран. Также девушка рассказывает, как похудеть, как правильно питаться и как не стареть и продает соответствующие курсы. Одесситка делится советами, как изменить свою жизнь волшебными практиками. Пользователи сети пожаловались на методику лечения Лукьяновой ртутью и скипидаром, поэтому ее должна была проверить московская прокуратура.

Валерия Лукьянова постит фотографии из путешествий, фото с ее инстаграма

Интересно, что на последних фотографиях девушки в инстаграме есть локация в Одессе. Есть вероятность того, что она вернулась в Украину. Лукьянова продолжает давать советы по питанию и сохранению молодости, не подтверждая это соответствующей квалификацией.

Валерия Лукьянова поставила локацию в Одессе, фото с ее инстаграма

Валерия Лукьянова так выглядит сейчас, фото с ее инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас известна модель Диана Гаркуша. Девушка выступала от Украины на международном престижном конкурсе "Мисс Вселенная".