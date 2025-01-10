Пасынок одного из самых богатых людей Украины: как выглядит и где сейчас любимый внук Леонида Кучмы

33-летний Роман женат на дочери авиаконструктора

Роман является сыном бизнесвумен и меценатки Елены Пинчук и ее первого мужа, бывшего народного депутата Игоря Франчука, который в ноябре 2024 года стал фигурантом дела о хищении 10 млн долларов на форме для ВСУ.

В СМИ Роман прославился как "любимый внук" Леонида Кучмы, а также пасынок одного из самых состоятельных людей Украины, миллиардера Виктора Пинчука. "Телеграф" рассказывает, что известно о Романе Пинчуке, как он выглядит и где находится сейчас.

Что известно о Романе Пинчуке

Роман родился 3 апреля 1991 года (сейчас ему 33 года) и является единственным наследником мужского пола в семье Кучмы. Дочь бывшего президента Украины Елена Пинчук еще воспитывает двух дочерей от своего второго брака с миллиардером Пинчуком.

Роман стал известен еще в 2003 году, когда вместе с дедушкой записал новогоднее поздравление для украинцев. Тогда ему было всего 12 лет.

Известно, что Роман окончил престижную британскую Sevenoaks School в графстве Кент, а позже — американский вуз. Некоторое время он работал в Хьюстоне в команде трубно-колесной компании "Интерпайп", принадлежащей его отчиму Виктору Пинчуку.

Елена Пинчук с мужем Виктором Пинчуком и сыном Романом. Фото: ТаблоID

В настоящее время "Интерпайп" находится под управлением бизнес-группы EastOne. Среди руководства группы числится и Роман, который присоединился к EastOne в 2016 году. Предполагается, что именно тогда парень сменил отцовскую фамилию Франчук на Пинчук, в 2023 году писал obozrevatel.

Личная жизнь Романа Пинчука

В 2012 году Роман впервые появился на публике с будущей женой Марией Гнашук.

Мария Гнашук и Роман Пинчук. Фото: ТаблоID

Как писал ТаблоID в 2012 году, ее отец — Андрей Васильевич Гнашук — владелец частной производственной фирмы "Секрет-сервис", которая занимается производством сейфовой продукции, металлоконструкций и производством спортивных пилотажных самолетов "Горобець".

Справа на фото - отец Марии Андрей Гнашук

Действующая страница девушки есть в Фейсбуке. Судя по профилю, сейчас Мария проживает в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Однако доподлинно неизвестно, находится ли с ней сейчас Роман, который имеет бизнес как в США, так и в Украине.

Роман Пинчук с Марией Гнашук. Фото: facebook.com/maria.gnashuk.7

Последний раз Мария выкладывала общее фото со внуком Кучмы в социальной сети 26 января 2022 года.

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