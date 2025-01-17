Военный сбор теперь обязателен. Сколько заплатят ФЛП разных групп в 2025

Размер ставок и порядок оплаты несколько отличаются

В начала декабря 2024 года введены новые условия налогообложения, в частности, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП или более распространена украинская аббревиатура — ФОП). Одно из главных нововведений — уплата военного сбора независимо от группы или системы налогообложения.

Уже с 1 января 2025 г. новые налоговые правила начали действовать. Стоит отметить, что размер ставок и порядок оплаты несколько отличаются.

Законом предусматривается повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП.

Так, ставка военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2025 году – 800,0 грн (10 процентов размера минимальной заработной платы). Уплачивается ежемесячно не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца

Для третьей группы — ставка – 1% от полученного дохода.

ФЛП-общесистемщик — ставка увеличивается с 1,5% до 5% чистого годового налогооблагаемого дохода.

Общая сумма военного сбора за 2025 год:

1,2,4 группа — за 12 месяцев 2025 года общая сумма ВС составит 9 600 грн.

3 группа — общая сумма уплаченного ВС за 12 месяцев будет зависеть от полученного предпринимателем дохода. Если, например, по результатам 2025 ФОП на 3 группе достигнет предельного лимита дохода в 9 336 000 грн, сумма военный сбор составит 93 360 грн (1%).

ФЛП-общесистемщик — общая сумма уплаченного ОС за 12 месяцев будет зависеть от полученного предпринимателем дохода. Если, например, по результатам 2025 ФОП-общесистемщик получит 840 000 грн с чистого дохода, сумма военного сбора составит 42 000 грн (5%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что каким категориям ФЛП можно не платить ЕСВ в 2025 году и какие ставки налога.