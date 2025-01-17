Військовий збір тепер обов’язковий. Скільки заплатять ФОП різних груп у 2025 році

Розмір ставок та порядок оплати дещо відрізняються

На початку грудня 2024 року запроваджено нові умови оподаткування, зокрема для фізичних осіб-підприємців. Одне з головних нововведень – сплата військового збору незалежно від групи чи системи оподаткування.

Вже з 1 січня 2025 року нові податкові правила почали діяти. Варто зазначити, що розмір ставок та порядок оплати дещо відрізняються.

Законом передбачається підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОП.

Так, ставка військового збору для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2025 році – 800,0 грн (10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати).

Для третьої групи — ставка — 1% від отриманого доходу.

ФОП-загальносистемник — ставка збільшується з 1,5% до 5% чистого річного оподатковуваного доходу.

Загальна сума військового збору за 2025 рік:

1,2,4 група – за 12 місяців 2025 року загальна сума ЗС становитиме 9 600 грн.

3 група – загальна сума сплаченого ЗС за 12 місяців залежатиме від отриманого підприємцем доходу. Якщо, наприклад, за результатами 2025 року ФОП на 3 групі досягне граничного ліміту доходу в 9 336 000 грн, сума військового збору становитиме 93 360 грн (1%).

ФОП-загальносистемник — загальна сума сплаченого ОЗ за 12 місяців залежатиме від отриманого підприємцем доходу. Якщо, наприклад, за результатами 2025 року ФОП-загальносистемник отримає 840 000 грн з чистого доходу, сума військового збору становитиме 42 000 грн (5%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що яким категоріям ФОП можна не платити ЄСВ у 2025 році та які ставки податку.