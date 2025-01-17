Будет тепло, но не везде. Прогноз погоды в 5 городах Украины на выходные

В пяти крупных городах Украины погода будет без осадков

С 13 января в Украине резко ухудшилась погода. В некоторых регионах будет относительно теплая погода, а где-то ударят морозы.

О том, какой будет погода в Украине в субботу, 18 января и в воскресенье, 19 января, рассказывает pogoda.meta.ua. Речь идет о таких крупных городах, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Киев

В субботу, 18 января, в Киеве минимальная температура воздуха будет +1, максимальная +3…+4 градусов. В этот день в городе будет облачная погода с прояснениями и без осадков.

В воскресенье, 19 января, минимальная температура воздуха будет 0…+1, максимальная +2 градуса. Погода будет ясной, без осадков.

Харьков

В Харькове в субботу, 18 января, температура воздуха будет +1…+2 градуса. Погода будет пасмурной, без осадков.

В воскресенье, 19 января, температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Погода будет пасмурной, без осадков.

Одесса

В Одессе в субботу, 18 января, температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов. Погода ожидается облачной, с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 19 января, минимальная температура воздуха будет +2…+3, максимальная +4…+6 градусов. Погода также ожидается облачной, с прояснениями, без осадков.

Днепр

В Днепре в субботу, 18 января, температура воздуха будет +2…+3 градуса. Погода будет пасмурной, без осадков.

В воскресенье, 19 января, минимальная температура воздуха будет колебаться от 0 до +1, максимальная — +2…+3 градусов. Погода также будет пасмурной и без осадков.

Львов

Во Львове в субботу, 18 января, температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов. В городе ожидается небольшая облачность и без осадков.

В воскресенье, 19 января, температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градусов. Погода не поменяется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода во второй половине января.