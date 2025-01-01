Доплаты учителям-2025. Когда и какие суммы педагоги получат на руки

В бюджете на год заложено 4,6 млрд грн на доплаты

С 1 января 2025-го в Украине вводится ежемесячная учительская доплата в 1300 гривен в дополнение к основной зарплате. Эти средства облагаются налогом, поэтому на руки педагоги получат 1000 грн.

Уже с 1 сентября эта доплата вдвое увеличится и составит 2000 гривен "чистыми" (2600 гривен до налогообложения). В Кабинете министров обещают, что начисления будут производиться автоматически, учителям не нужно писать заявления, чтобы получать доплату. Обойдется это бюджету в 4,6 млрд грн.

Больше о новациях 2025 года читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025".

Напомним, Кабмин шесть раз переносил сроки исполнения постановления об увеличении минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов. Так что зарплаты учителям поднимут уже после войны.

Также напомним первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев объяснил "Телеграфу", какую зарплату должны получать учителя. Согласно закону "Об образовании", минимальная зарплата педагога самой низкой категории должна составлять не менее трех "минималок" (с 1 апреля 2024 года она составляет 8 000 грн), то есть 24 тыс. грн.