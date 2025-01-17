Россияне могли захватить три населенных пункта на Покровском направлении, — DeepState (карты боев)

Тяжелые бои не прекращаются ни днем, ни ночью

Идет 1059-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 16 января, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Покровском направлении в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Песчаное, Славянку и Ясеново. Также россияне имели продвижение возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Зверевого, в Времеевке и Часовом Яру.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 22:00 16 января, на Покровском направлении россияне совершили 47 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверевое, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.

К моменту выхода сводки, потери россиян на этом направлении составили 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили четыре вражеских автомобиля, кроме того, существенно поврежден вражеский танк, миномет и один автомобиль противника.

На Краматорском направлении российская армия атаковала семь раз. Она наступала в районах Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра. По данным Генштаба, все попытки захватчиков продвинуться остановили украинские воины.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий. Россияне атаковали позиции украинских подразделений возле Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

На Новопавловском направлении было 10 атак оккупантов. Бои шли близ Константинополя, Великой Новоселки и Времевки.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Курщине погиб африканский наемник, воевавший на стороне РФ в составе штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты. Он стал первым гражданином ЦАР, чью личность удалось идентифицировать среди погибших в Курской области.