Сможет далеко не каждый: Залужный похвастался достижением со стрельбища (фото)

Экс-главком показал новое фото

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный даже после начала дипломатической деятельности не забывает оттачивать свои стрелковые навыки. В своих соцсетях он вновь поделился фотографией со стрельбища.

Снимком он поделился в соцсети Facebook. На нем показаны две гильзы с вмятинами, которые вероятно появились там вследствие попадания пистолетной пули.

"Glock 17. Все те же 15 метров и два выстрела", — написал он.

Менее чем за час пост Залужного собрал более трех тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

Стоит отметить, что гильза от патрона к стрелковому оружию в зависимости от калибра имеет длину в 2-4 сантиметра, а диаметр около 1 сантиметра. Поэтому, чтобы поразить ее с 15 метров надо обладать не только отменной координацией движений, но и хорошим зрением.

Пистолеты Glock 17 предназначены для эффективного поражения целей на расстоянии до 25 метров, но приемлемым результатом обычно считается попадание в цель, размером с человеческую грудь.

Как сообщалось ранее, на днях Залужного заметили в Киеве. Туда он приехал, чтобы встретить премьера Великобритании Кира Стармера, который посещал Украину для подписания исторического соглашения.