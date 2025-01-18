Зможе далеко не кожен: Залужний похвалився досягненням зі стрільбища (фото)

Ексголовком показав нове фото

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навіть після початку дипломатичної діяльності не забуває відточувати свої стрілецькі навички. У своїх соцмережах він знову поділився фотографією зі стрільбища.

Знімком він поділився у соцмережі Facebook. На ньому показані дві гільзи з вм’ятинами, які, ймовірно, з’явилися там внаслідок влучення пістолетної кулі.

"Glock 17. Все ті ж 15 метрів та два постріли", — написав він.

Менш ніж за годину пост Залужного зібрав понад три тисячі лайків та десятки захоплених коментарів.

Варто зазначити, що гільза від патрона до стрілецької зброї залежно від калібру має довжину 2-4 сантиметри, а діаметр близько 1 сантиметра. Тому, щоб вразити її з 15 метрів треба мати не тільки відмінну координацію рухів, а й гарний зір.

Пістолети Glock 17 призначені для ефективного ураження цілей на відстані до 25 метрів, але прийнятним результатом зазвичай вважається попадання в ціль, розміром з людські груди.

Як повідомлялося раніше, днями Залужного помітили у Києві. Туди він приїхав, щоб зустріти прем’єра Великобританії Кіра Стармера, який відвідував Україну для підписання історичної угоди.