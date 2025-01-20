Украинские студенты смогут освободиться от базовой общевойсковой подготовки при определенных условиях

Есть всего три основания

Осенью 2025 года в Украине появится базовая общевойсковая подготовка для мужчин от 18 до 25 лет. Некоторые категории граждан освобождаются от прохождения БОВП.

Одним из основных оснований является непригодность к военной службе. Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

По словам Мельника, освобожденные от БОВП будут:

граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;

те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;

граждане Украины, уже прошедшие военную службу.

Напоминаем, БОВП должно заменить срочную службу, которую отменили. Каждый украинец от 18 до 25 лет сможет самостоятельно выбрать период для прохождения БОВП, но завершить ее необходимо до достижения 24 лет.

Студентов, которые не выполнят это требование, могут отчислить из учебного заведения согласно решению Кабинета Министров.

Для женщин участие в базовой военной подготовке добровольно . Однако Верховная Рада уже приняла законопроект, по которому на воинский учет будут ставить женщин , которые пройдут БОВП . Документ вступит в силу после подписи президента.

Ранее "Телеграф" писал, отчислят ли, если не сдал экзамен по воинской подготовке в вузе. БОВП будет состоять из 300 часов теоретических и практических занятий.