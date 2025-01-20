"Ми програємо Україну": скандал навколо Портнікова отримав продовження, нова резонансна заява

Нещодавно журналіст казав, що на війні мають гинути прості люди, а не еліта

Журналіст Віталій Портніков, який нещодавно оскандалився заявою про те, хто має йти на фронт, назвав суспільною шизофренією та цинізмом бажання "воювати до перемоги і вірити в ЗСУ".

У своєму дописі Портніков подякував усім людям, які підтримали його після хвилі хейту на тлі гучних слів, що на війні мають гинути прості люди, а не еліта. За його словами, деякі військові підтримали журналіста і розділили його погляди.

"Особливе значення для мене має підтримка тих, хто на фронті. Ви прекрасно знаєте, як я ставлюся до суспільної шизофренії — воювати до перемоги і "вірити в ЗСУ", але тільки за умови якщо цю перемогу здобуте чужий син або чужа донька. Хоча ні, це не шизофренія, це цинізм і несправедливість. А я завжди виступатиму проти несправедливості", — наголосив Портніков.

Він наполягає, що його погляди слід сприймати стримано та без дискредитації, адже українська журналістика має бути чесною. Ба більше суспільство має вирости і адекватно реагувати на це, а не розганяти хейт.

"Нам потрібне зріле суспільство. Бо якщо ми його не загартуємо — ми програємо Україну навіть, якщо виграємо або зупинимо війну", — написав журналіст.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Портніков в одному з інтерв'ю наголосив, що на війні мають гинути прості люди, а не еліта, якщо йдеться про демократичну державу.

"Зараз чуємо від людей, що мають воювати депутати, а потім вони підуть. Ні, люди, це демократична держава. У демократичній державі за країну гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо жити у феодальній країні, як це було до Великої Французької революції", – сказав журналіст.

Ці слова Портнікова викликали хвилю хейту у мережі, а сам журналіст заявив про публічне цькування, у якому нібито криється підготовка до вбивства. Агресивні настрої суспільства налякали журналіста, особливо на тлі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон торік.

Журналіст наполягає, що у його словах не було й тіні бажання перекласти відповідальність за війну на частину населення, навпаки — наголошувалося, що у війні в демократичній державі кожен має бути поруч з іншим.

"Я впевнений, що в нашій країні — бо це демократична, а не середньовічна країна — ніякої аристократії немає і не може бути. А якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобовʼязань корупційним шляхом — має відповідати. І немає ніякого значення, син це депутата чи робітника. Україна у всіх одна", — пояснив він.

Водночас український співак, лідер гурту "Тартак", а нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Положинський з одного боку зрозумів висловлювання Портнікова, пояснивши їх більш детально, а з іншого — радикально не згоден з ними. Артист вважає, що цей текст "цілковито заслуговує на безліч звинувачень, хто б не був його автором".

"Гаразд, скажу, як думаю — цей текст цілковито у**анський", — прокоментував Положинський.

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