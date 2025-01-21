Экс-ведущему каналов Медведчука Назарову избрали меру пресечения: подробности из зала суда (видео)

Защита просил выбрать более мягкую меру пресечения

Бывший ведущий телеканалов "Наш" и NewsOne Макс Назаров, к которому на днях пришла с обысками СБУ, проведет ближайшие два месяца за решеткой. Он подозревается в оправдании российской агрессии против Украины.

Соломенский районный суд Киева избрал для Назарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

На судебном заседании защита просил выбрать более мягкую меру пресечения – домашний арест или личное обязательство. Сам Назаров опроверг обвинения и заверил, что "ни разу не изменял Украине" и работал на ее благо во время полномасштабного вторжения.

Эксведущий подчеркнул, что журналисты не несут ответственности за высказывания гостей в эфире. Он также отрицает связи с подозреваемым в государственной измене Евгением Мураевым и назвал решение суда "несправедливым".

Напомним, в субботу, 18 января, СБУ провела обыски в доме бывшего ведущего телеканала "Наш", который принадлежал председателю запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России Назаров продолжал приглашать прокремлевских экспертов на свои YouTube-эфиры и оправдывал российскую агрессию.

Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность подозреваемого. За совершенные правонарушения Назарову грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине происходила серия обысков и задержаний любителей России. Среди фигурантов экснардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и ведущий Макс Назаров.