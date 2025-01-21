Ексведучому каналів Медведчука Назарову обрали запобіжний захід: подробиці із зали суду (відео)

Захист просив обрати м'якший запобіжний захід

Колишній ведучий телеканалів "Наш" і NewsOne Макс Назаров, до якого днями прийшла з обшуками СБУ, проведе найближчі два місяці за ґратами. Його підозрюють у виправданні російської агресії проти України.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Назарова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень. Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

На судовому засіданні захист просив обрати м'якший запобіжний захід – домашній арешт або особисте зобов'язання. Сам Назаров заперечив звинувачення та запевнив, що "жодного разу не зраджував Україну" та працював на її благо під час повномасштабного вторгнення.

Ексведучий наголосив, що журналісти не несуть відповідальності за висловлювання гостей в ефірі. Він також заперечив зв'язки з підозрюваним у державній зраді Євгеном Мураєвим та назвав рішення суду "несправедливим".

Нагадаємо, у суботу, 18 січня, СБУ провела обшуки у помешканні колишнього ведучого телеканалу "Наш", який належав голові забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії Назаров продовжував запрошувати прокремлівських експертів на свої YouTube-ефіри та виправдовував російську агресію.

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу та отримала висновки незалежних експертиз, які підтверджують антиукраїнську діяльність підозрюваного. За вчинені правопорушення Назарову загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні відбувалась серія обшуків і затримань любителів Росії. Серед фігурантів — екснардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський і ведучий Макс Назаров.