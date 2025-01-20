Полмиллиарда на содержание дорог в глубоком тылу: объявили новый значительный тендер

Столько стоит эксплуатационное содержание более 500 километров дороги

Более полумиллиарда гривен налогоплательщиков направят на содержание дорог государственного значения в Хмельницкой области. Служба восстановления и развития инфраструктуры объявила соответствующий тендер на сумму 528,1 млн. гривен.

Согласно тендерной документации, победитель торгов должен обеспечить эксплуатационное содержание 544,1 километра автодорог и искусственных сооружений на них. В обязанности исполнителя будет входить комплексное обслуживание дорог, технических средств организации движения, объектов дорожного сервиса и придорожных насаждений. Соответствующее объявление размещено на площадке Zakupivli.

Подрядчик будет нести полную ответственность за безопасность движения на вверенных ему участках. В случае ДТП из-за ненадлежащего содержания дорог исполнитель обязан возместить ущерб владельцам транспортных средств и другим участникам дорожного движения.

На выполненные работы устанавливаются гарантийные сроки: год на ликвидацию рытвин асфальтобетоном, три года на восстановление дорожного покрытия, пять лет на дорожное ограждение. Дорожная разметка должна отвечать государственным стандартам Украины.

Прием предложений от потенциальных подрядчиков продлится до 4 февраля. После этого пройдет аукцион и квалификация участников.

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