Локация из фильма ужасов: под Киевом сдают трэш-квартиру (фото)

Подобное жилье подойдет далеко не каждому

В Борисполе под Киевом сдают в аренду однокомнатную квартиру без ремонта. Выглядит жилище достаточно странно, но просят за него не так уж и много — всего 3 тысячи гривен.

Однако коммунальные услуги нужно оплачивать отдельно. Информация об этом появилась на сайте OLX.

Однокомнатную квартиру сдают владельцы без посредников. Расположена она в Борисполе Киевской области. В квартире нет ремонта и техники — все это необходимо приобрести жильцам.

При этом в квартире есть бойлер, мебель и телевизор. Также в квартире есть все коммуникации — вода, свет, и газ.

Судя по фотографиям, в квартире "голые" стены без покрытия. Однако действительно есть мебель — диван и кресла, комод, стол и стулья.

Цена аренды — 3000 гривен и плюс коммунальны услуги.

На кухне есть плита и раковина. Также присутствует минимальный комплект мебели и навесные шкафы.

Квартира явно находится в плачевном состоянии, но заехать можно в любой момент.

Квартиру сдают в Борисполе

Напомним, тогда как во Львове за жилье в довольно печальном состоянии просят 8 тысяч гривен, иногда появляются объявления об аренде за сущие копейки. Так, в Киеве есть "интересное" предложение от семьи, которая готова предоставить жилье для женщины ВПЛ с ребенком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги. Лакшери аппартаменты расположены на 5 этаже элитного ЖК.