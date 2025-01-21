Локация из фильма ужасов: под Киевом сдают трэш-квартиру (фото)
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Подобное жилье подойдет далеко не каждому
В Борисполе под Киевом сдают в аренду однокомнатную квартиру без ремонта. Выглядит жилище достаточно странно, но просят за него не так уж и много — всего 3 тысячи гривен.
Однако коммунальные услуги нужно оплачивать отдельно. Информация об этом появилась на сайте OLX.
Однокомнатную квартиру сдают владельцы без посредников. Расположена она в Борисполе Киевской области. В квартире нет ремонта и техники — все это необходимо приобрести жильцам.
При этом в квартире есть бойлер, мебель и телевизор. Также в квартире есть все коммуникации — вода, свет, и газ.
Судя по фотографиям, в квартире "голые" стены без покрытия. Однако действительно есть мебель — диван и кресла, комод, стол и стулья.
Цена аренды — 3000 гривен и плюс коммунальны услуги.
На кухне есть плита и раковина. Также присутствует минимальный комплект мебели и навесные шкафы.
Квартира явно находится в плачевном состоянии, но заехать можно в любой момент.
Напомним, тогда как во Львове за жилье в довольно печальном состоянии просят 8 тысяч гривен, иногда появляются объявления об аренде за сущие копейки. Так, в Киеве есть "интересное" предложение от семьи, которая готова предоставить жилье для женщины ВПЛ с ребенком.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги. Лакшери аппартаменты расположены на 5 этаже элитного ЖК.