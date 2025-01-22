Украину накрыли тучи и осадки, повезет только нескольким областям. Прогноз погоды на 23 января

К выходным солнце вернется

Третья декада января принесла в Украину чрезвычайно теплую погоду. Однако в четверг, 23 января, страну накроют плотная облачность и осадки.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха будет колебаться от -4 до +3. Самые низкие градусы будут в восточных, Харьковской и Сумской областях. Теплее всего будет на юге и западе.

По всей стране, кроме западных областей (за исключением Закарпатья), прогнозируются осадки. В более теплых областях это будет дождь, в остальных регионах — со снегом.

Днем 23 января столбики термометров покажут от 0 (в Луганской области -1) до +8 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. В Киеве прогнозируется мокрый снег и дождь, дневная температура воздуха составит 1-3 градуса с отметкой "плюс".

Карта погоды на 23 января

В субботу, 25 января, погода начнет улучшаться, местами выглянет солнце. А вот воскресенье, 26 января, порадует теплой, сухой и солнечной погодой по всей стране. Столбики термометров будут показывать 5-9 градусов выше нуля.

Карта погоды на 26 января

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о погоде до конца января. Средняя температура воздуха в третьей декаде значительно превысит норму, а в отдельных районах возможны рекордные показатели тепла.