Трамп допустил введение новых санкций против России: какое условие

Если Кремль откажется от переговоров, ему придется столкнуться с новыми санкциями.

Новый президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных санкций против российского режима. Санкции будут введены в том случае, если Кремль начнет отказываться от переговоров касательно мира в Украине.

Об этом Трамп заявил 21 января во время общения с журналистами в Белом доме. В ответ на вопрос журналистов, ждут ли РФ новые санкции, если российский правитель Владимир Путин откажется от переговоров, Трамп ответил, что это "звучит вероятно".

Также во время выступления Трамп добавил, что скоро поговорит с Путиным. По словам нового президента США, он готов встретиться с ним в любое время, когда российский правитель захочет.

"Президент Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", – объяснил Трамп.

Кроме того, он заявил, что уже обсуждал войну с российским союзником, правителем Китая Си Цзиньпином. Трамп повторил свое заявление о том, что война Украины и России, мол, не должна была начинаться.

"Война не должна была начинаться, и если бы у вас был грамотный президент — которого не было — и войны не было бы", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Между тем, понедельник, 20 января, во время поздравления Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность глава Кремля заявил о желании начать переговоры касательно ситуации в Украине. При этом он повторил, что Москва стремится к "долгосрочному миру", а не к "кратковременному прекращению огня", и добавил, что он "будет бороться за интересы России". Тем самым он фактически исключает какие-либо компромиссы.