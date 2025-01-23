Рано или поздно "партнерам" придется принять мнение, что Украина в НАТО – самый дешевый вариант

Западным странам все равно придется принимать Украину в НАТО, поскольку ее членство в Альянсе – самая дешевая гарантия безопасности. В случае отсутствия Украины в рядах НАТО и если не будет финансовой поддержки, Европа не сможет выдержать удар России, не имея в союзниках миллионную украинскую армию.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Зеленский отметил, что рано или поздно, но в НАТО будут вынуждены признать это публично.

"В какой-то момент все признают, что НАТО — это самые дешевые гарантии безопасности. Если Украина не в НАТО, а перед нами человек, страдающий желанием оккупировать нас, если у него армия полтора миллиона плюс, то вы не сможете держать удары, если у вас не будет армии около миллиона", – сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что для содержания миллионной украинской армии либо будет работать вся украинская экономика, либо партнеры будут вынуждены финансировать вооруженные силы Украины. Поэтому рано или поздно им придется принять мнение, что Украина в НАТО – самый дешевый вариант. Обитатель Кремля Владимир Путин и некоторые другие так называемые "лидеры стран" спят и видят во сне, как украинская армия уменьшается, поскольку для него это гарантия возможности повторить войну через несколько лет.

"Поэтому я и говорю, что такое гарантии безопасности? Если это просто бумажка, то мы не пойдем на еще один Будапештский меморандум", – резюмировал Зеленский.

Между тем, эксперты считают, что вместо требований о предоставлении Украине членства в НАТО Киеву следует сосредоточиться на более работающих механизмах. И для нас здесь принципиально важны Соединенные Штаты, потому что это единственная страна, которая может сдерживать Россию.

Пока на Западе спорят о вступлении Украины в НАТО, гарантией нашей безопасности может быть еще один вариант, достаточно успешно используемый демократическими странами на Дальнем Востоке. Он распространяется на государства, не являющиеся членами Североатлантического альянса.