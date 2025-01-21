Мобилизуют не всех. Кто не подлежит призыву в 2025 году

Отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам

В Украине продолжается мобилизация, которая продлена до 7 февраля 2025 года. В то же время, есть категории граждан, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку.

Согласно украинскому законодательству, не мобилизуют граждан, имеющих отсрочку от мобилизации или непригодных по состоянию здоровья. Пишет 24 Канал.

Мужчины от 18 до 25 лет

По общему правилу, не подлежат призыву, за исключением тех, кто окончил военную кафедру или проходил срочную службу, добровольно пошел служить. Для непригодных к службе лиц этого возраста необходимы дополнительные обстоятельства, такие как медицинские ограничения.

Люди после 60 лет

Мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет, не подлежат мобилизации. Это обусловлено тем, что по достижении этого возраста лицо уже не является физически пригодным для выполнения воинских обязанностей.

Работники критических предприятий и государственных органов

Отсрочку могут получить работники предприятий, учреждений и организаций, признанные критически важными для государства. К ним относятся:

Военные предприятия: компании, занимающиеся изготовлением или ремонтом военной техники и боеприпасов.

Энергетика, транспорт и связь: работа на предприятиях, обеспечивающих энергетическую безопасность или жизнеобеспечение населения.

Другие стратегически важные учреждения: это могут быть предприятия, работающие в экономическом секторе, непосредственно поддерживающие функционирование общества в условиях войны (например, продукты питания, медицинское оборудование и т.п.).

Также мобилизации не подлежат госслужащие:

Должности категории А и Б: руководители высших уровней государственных органов, а также руководители областных и районных администраций.

Сотрудники прокуратуры, полиции, судей и органов досудебного расследования.

Дипломаты, а также работающие в международных организациях или являющиеся представителями в ООН.

Такие работники могут быть забронированы по месту работы и получить бронь в период мобилизации.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Право на отсрочку от мобилизации имеют мужчины по следующим основаниям:

родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

мужчины, имеющие ребенка, мать которого умерла, лишена родительских прав, пропала без вести или находится в заключении;

люди, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками или имеющие на иждивении лицо с инвалидностью I или II группы.

Люди с инвалидностью

Лица, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья или имеющие инвалидность, не подлежат мобилизации. Это подтверждается соответствующими медицинскими выводами.

Следует отметить, что по закону о мобилизации не призывают людей с какой-либо группой инвалидности.

Студенты и педагоги

Студенты дневной формы обучения, преподаватели учреждений высшего или профессионального образования и учёные имеют право на отсрочку на время обучения или проведения научных исследований. Отсрочка предоставляется на основе соответствующих подтверждающих документов, удостоверяющих их статус.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли бронировать "ограниченно пригодных" мужчин, которые не пройдут ВВК в феврале. У нарушителей может висеть статус "в розыске".