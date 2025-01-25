В Днепре ленивая мать пошла под суд из-за нежелания делать уборку

На заседание обвиняемая не явилась

Самарский райсуд Днепра рассмотрел дело многодетной матери, которая халатно относилась к выполнению своих родительских обязательств. Женщина не любила убираться в квартире и ее отпрыски были вынуждены жить в антисанитарных условиях.

Дело о неряшливой матери дошло до суда, однако на заседание женщина не явилась. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно материалам дела, жительница Днепря является матерью троих малолетних детей. Женщина систематически уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, не поддерживает чистоту в квартире и допускает антисанитарные условия проживания детей.

При этом она уже попадала в поле зрения соответствующих органов и совершила правонарушение повторно в течение года после наложения на нее административного наказания.

Женщину признали виновной в административном правонарушении по статье "Уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей".

Суд постановил взыскать с нее штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1 700 гривен. Также в пользу государства она должна уплатить судебный сбор в размере 605 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пара в Одессе дошла до суда в разборках, кто должен оплачивать операцию ребенка. Женщина просила суд взыскать с бывшего супруга дополнительные денежные средства на ребенка в размере 67 959,50 гривен, но ответчик подал апелляцию.