Сразу четыре продукта Первомайского МКК получили золото на международном конкурсе Favorite Food&Drinks 2025

Конкурс проводился при участии международной дегустационной комиссии, которая оценивала продукцию по нескольким показателям

Первомайский молочноконсервный комбинат (ПМКК) получил высшее отличие на международном дегустационном конкурсе Favorite Food&Drinks 2025.

В номинации "Молочные, молочнокислые, молокосодержащие продукты, альтернативное молоко" золотую награду получили сразу четыре продукта Первомайского МКК:

Молоко цельное сгущенное с сахаром, 8,5% жира

Сливки с сахаром, 15% жира

Молоко сгущенное вареное "Ириска", нежирное

Молоко цельное сгущенное с сахаром безлактозное, 8,5% жира.

Конкурс проводился при участии международной дегустационной комиссии, которая оценивала продукцию по качеству, вкусовым и органолептическим свойствам.

Как подчеркнул Андрей Табалов, генеральный директор молочной компании "Волошкове поле", в состав которой входит ПМКК, высокая оценка экспертной дегустационной комиссии подтверждает качество продукции комбината и ее соответствие международным стандартам.

"Эта награда – это признание работы всей команды Первомайского МКК, которая ежедневно заботится о качестве и традициях нашей продукции. Наш комбинат в очередной раз доказал, что является лидером рынка и удерживает высокие позиции благодаря высокому качеству нашей продукции, которую уже оценили не только в Украине, но и за рубежом. Мы гордимся тем, что украинская сгущенка получает международное признание, ведь это еще один шаг к укреплению позиций отечественной продукции на мировом рынке", — подчеркнул Андрей Табалов.

Как сообщалось ранее, Первомайский молочноконсервный комбинат — крупнейший производитель сгущенки в Украине. Предприятие экспортирует продукцию в 25 стран мира, входит в состав молочной компании "Волошковое поле". В 2024 году стало известно о том, что Первомайский молочно-консервный комбинат получил еврономер (разрешение на экспорт продукции в страны ЕС — ред.) и расширил поставки продукции в страны ЕС.