На "тысячу Зеленского" выделили еще 5 миллиардов гривен, а пожилым людям изменили условия получения

Тысячу гривен уже получили 8 миллионов украинцев

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на выплату "тысячи Зеленского". Эти деньги пойдут на программу "Зимова єПідтримка" для всех украинцев, подавших соответствующие заявки.

В то же время для пожилых и людей с инвалидностью предложили более простой способ получения денег. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в своем официальном телеграмм-канале.

Теперь украинцы старше 60 лет, люди с инвалидностью I и II групп, получающие пенсию через банк, смогут забрать деньги через Укрпочту. Такая же возможность появилась для недееспособных лиц – деньги сможет получить их опекун.

"Таким образом, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги", — подчеркнул глава правительства.

Кабинет министров также упростил обмен данными между учреждениями, занимающимися программой "Зимова єПідтримка". Благодаря этому информация о выплатах будет обрабатываться быстрее, а украинцы будут своевременно узнавать о начислении средств.

По данным правительства, тысячу гривен уже получили 8 миллионов украинцев. В общей сложности заявки на получение помощи подали 11 миллионов граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "тысяча Зеленского" доступна, но не всем. Некоторые украинцы не получают денег.