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Глава КМВА назвал две причины, почему работу транспорта во время тревог нужно менять

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Работа общественного транспорта во время воздушной тревоги Новость обновлена 16 января 2025, 12:59
Работа общественного транспорта во время воздушной тревоги. Фото Коллаж "Телеграфа"

В настоящее время наземный транспорт в столице полностью останавливается во время объявления тревоги

Городские власти Киева собираются пересмотреть правила работы общественного транспорта во время воздушных тревог. Для этого есть две веские причины.

В частности, постоянные остановки движения приводят к значительным экономическим потерям, а пассажиры часто остаются в опасных местах вместо того, чтобы направляться к укрытиям. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава КМВА Тимур Ткаченко.

По действующим с 1 августа 2022 года правилам, наземный транспорт в столице полностью останавливается во время объявления тревоги. Метрополитен также работает с ограничениями из-за прохождения двух веток по мостам.

Из-за пробок, разрывов сообщения и нарушения графиков движения город несет существенные финансовые потери. В КМВА отмечают, что точно оценить их масштаб пока невозможно из-за значительных изменений в городе за последние три года.

Вторым важным фактором для пересмотра правил является вопрос безопасности. После остановки транспорта люди не всегда направляются к укрытиям, а остаются ждать у стеклянных остановок, подвергаясь дополнительной опасности.

В городской администрации подчеркивают, что вопрос изменения правил работы транспорта нуждается в комплексном подходе с учетом как экономических факторов, так и безопасности пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новый глава КМВА дал обещание относительно работы транспорта во время тревоги в Киеве. Чиновник уже работает над изучением этого вопроса.

Теги:
#Киев #Общественный транспорт #Воздушная тревога #Тимур Ткаченко