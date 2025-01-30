Справка ВВК действительна уже не 5 лет: как часто мужчинам нужно проходить медосмотр

Все зависит от даты указанной в справке

Справка, подтверждающая пригодность военнообязанных украинцев к военной службе после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), во время военного положения действует только год. После этого граждане, состоящие на учете, должны будут пройти повторное медицинское обследование.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в интервью "Факты ICTV". По ее словам, важно выяснить, нужно ли повторно проходить ВВК тем лицам, у которых в справке указана дата для повторного прохождения ВВК в 2026 или позже.

"Смотрите, если там есть дата, когда нужно пройти ВВК повторно, то я считаю, что в таком случае я могу предположить, если не пройти комиссию до определенной даты, такие лица могут быть привлечены к ответственности, однако в судебном порядке можно будет эти вопросы обжаловать", — отмечает Анищенко.

Юрист объяснила, что для "ограниченно пригодных" мужчин повторную ВВК необходимо пройти до 5 февраля. В то же время она обратила внимание на важный нюанс: для тех, кто прошел комиссию в 2022 году и имеет справку, действительную пять лет, "закон не имеет обратного действия во времени".

Напоминаем, чтобы пройти ВВК, военнообязанные должны получить направление в ТЦК и СП по вызову или при самостоятельном обращении. Это касается и "ограниченно пригодных" граждан.

Несмотря на установленный крайний срок – 4 февраля, не исключено, что его могут продлить. Однако пока официальные решения по этому поводу не приняты.

Ранее "Телеграф" писал, может ли "ограниченно пригодный" мужчина попасть в розыск, если не пройдет ВВК. Обновление медицинских данных является обязанностью граждан, а не просьбой.