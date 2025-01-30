Нарушили все дедлайны. В Великой Новоселке россияне оказались в сложном положении

Армия РФ не сумела выйти на границы Донецкой области в установленные сроки

Российские войска несколько дней назад начали активно штурмовать Великую Новоселку в Донецкой области. И хотя уже появилась информация, что данный населенный пункт уже захвачен, противнику не удалось достичь всех поставленных целей на этом направлении.

Об этом в комментарии "Киев24" заявил спикер УДА-Юг Сергей Братчук. Он убежден: армия Российской Федерации нарушила все дедлайны, которые перед ней были поставлены. Самое главное для них — выйти на административные границы Донецкой области с соседними регионами Украины.

В то же время ВСУ сумели реализовать грамотный тактический прием, отметил Братчук. Силы обороны отошли с минимальными потерями и заняли естественный ландшафт для уничтожения подразделений врага.

"То, что враг использовал фактически против нас во время этого наступления, уже сегодня используется против россиян. Они попали в огневой мешок, где сегодня уничтожается их ресурсы", — заявил Сергей Братчук.

Между тем OSINT-проект DeepState публикует карту боев на данном направлении. По состоянию на 29 января населенный пункт практически полностью захвачен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне продвинулись в Донецкой области. Ситуация на фронте остается сложной.