Порушили всі дедлайни. У Великій Новосілці росіяни опинилися у складному становищі
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Армія РФ не зуміла вийти на кордони Донецької області у встановлений термін
Російські війська кілька днів тому почали активно штурмувати Велику Новосілку на Донеччині. І хоча вже з’явилася інформація, що цей населений пункт вже захоплений, противнику не вдалося досягти всіх поставлених цілей у цьому напрямку.
Про це у коментарі "Київ24" заявив речник УДА-Південь Сергій Братчук. Він переконаний: армія Російської Федерації порушила всі дедлайни, які перед нею було поставлено. Найголовніше для них – вийти на адміністративні кордони Донецької області з сусідніми регіонами України.
Водночас ЗСУ зуміли реалізувати грамотний тактичний прийом, зазначив Братчук. Сили оборони відійшли з мінімальними втратами та зайняли природний ландшафт для знищення підрозділів ворога.
"Те, що ворог використав фактично проти нас під час цього наступу, вже сьогодні використовується проти росіян. Вони потрапили у вогневий мішок, де сьогодні знищуються їхні ресурси", — заявив Сергій Братчук.
Тим часом OSINT-проект DeepState публікує карту боїв у цьому напрямку. На 29 січня населений пункт практично повністю захоплений.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни просунулися на Донеччині. Ситуація на фронті залишається складною.