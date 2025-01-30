Порушили всі дедлайни. У Великій Новосілці росіяни опинилися у складному становищі

Армія РФ не зуміла вийти на кордони Донецької області у встановлений термін

Російські війська кілька днів тому почали активно штурмувати Велику Новосілку на Донеччині. І хоча вже з’явилася інформація, що цей населений пункт вже захоплений, противнику не вдалося досягти всіх поставлених цілей у цьому напрямку.

Про це у коментарі "Київ24" заявив речник УДА-Південь Сергій Братчук. Він переконаний: армія Російської Федерації порушила всі дедлайни, які перед нею було поставлено. Найголовніше для них – вийти на адміністративні кордони Донецької області з сусідніми регіонами України.

Водночас ЗСУ зуміли реалізувати грамотний тактичний прийом, зазначив Братчук. Сили оборони відійшли з мінімальними втратами та зайняли природний ландшафт для знищення підрозділів ворога.

"Те, що ворог використав фактично проти нас під час цього наступу, вже сьогодні використовується проти росіян. Вони потрапили у вогневий мішок, де сьогодні знищуються їхні ресурси", — заявив Сергій Братчук.

Тим часом OSINT-проект DeepState публікує карту боїв у цьому напрямку. На 29 січня населений пункт практично повністю захоплений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни просунулися на Донеччині. Ситуація на фронті залишається складною.