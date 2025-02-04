Экстренные графики отключений ввели в нескольких областях

Ограничение введено с самого утра

Во вторник, 4 февраля, на территории Днепропетровской и Донецкой областей введены экстренные графики отключения света. Также ограничение электроснабжения введено и в Сумской области.

Об этом сообщает ДТЭК. Отмечается, что отключение света введено по команде "Укрэнерго".

"По команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Заметим, что при экстренных отключениях графики могут не действовать в указанном порядке. Однако эти ограничения введены из-за дефицита энергии в сети, на что могло повлиять похолодание и снег.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 07:38 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди", — добавляют в Сумыоблэнерго.

Энергетики отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от общего уровня потребления электроэнергии и текущего состояния сети.

Актуальную информацию об отключении потребители могут получить через официальные каналы коммуникации энергокомпаний. Для клиентов ДТЭК работают чат-боты в Viber и Telegram, а также официальный сайт компании. Пользователи ЦЭК могут отслеживать ситуацию на сайте предприятия или в официальном Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" ответили, будут ли вводить массовые графики отключений из-за сильного похолодания и снегопадов.