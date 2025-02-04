Екстрені графіки відключень ввели у кількох областях

Обмеження введено з самого ранку

У вівторок, 4 лютого, на території Дніпропетровської та Донецької областей введено екстрені графіки відключення світла. Також обмеження електропостачання введено і на Сумщині.

Про це повідомляє ДТЕК. Зазначається, що відключення світла введено за командою "Укренерго".

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що під час екстрених відключень графіки можуть не діяти за вказаним порядком. Проте ці обмеження введено через дефіцит енергії у мережі, на що могло вплинути похолодання та сніг.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", — додають в Сумиобленерго.

Енергетики наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від загального рівня споживання електроенергії та поточного стану енергомережі.

Актуальну інформацію про відключення споживачі можуть отримати через офіційні канали комунікації енергокомпаній. Для клієнтів ДТЕК працюють чат-боти у Viber та Telegram, а також офіційний сайт компанії. Користувачі послуг ЦЕК можуть відстежувати ситуацію на сайті підприємства або в офіційному Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" відповіли, чи вводитимуть масові графіки відключень за сильного похолодання та снігопадів.