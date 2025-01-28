Военных не могут судить гражданские? Действительно ли возвращение специализированных судов справится с проблемами

Юристы ответили каким образом судить военных во время полномасштабной войны

Одна из главных новостей последних дней, резонасное задержание трех командиров, оборонявших Харьковщину прошлой весной. Судебный процесс заставил многих задуматься о том, какими принципами должно руководствоваться правосудие по отношению к военным.

Вполне логичный вопрос состоит в том, в состоянии ли гражданский судья районного суда разобраться в том, были ли действия конкретного генерала причиной неуспешной боевой операции? Имеют ли прокуроры, привыкшие рассматривать семейные споры, раздел имущества или хулиганство, достаточно компетенции, чтобы установить виновного в тяжелых последствиях на фронте? Буде ли этот приговор будет беспристрастным? И есть ли разница в том, были ли они когда-то в рядах ВСУ, держали ли в руках оружие и что вообще знают об особенностях военной службы?

Эти вопросы "Телеграф" решил задать непосредственно юристам.

Военные суды в Украине были, но сейчас ликвидированы

Первое, что следует понимать: еще недавно уголовные дела с участием военных рассматривали уполномоченные военные суды. Правда, эти структуры нельзя считать примером ни справедливости, ни эффективной организации.

Судьи, в основном выпускники военного института Министерства обороны, находившегося в Москве, фактически воспроизводили советскую модель правосудия. А командование часто пользовалось фактическим иммунитетом от ответственности.

В 2010 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича все военные суды были ликвидированы. Среди озвученных причин было сокращение численности Вооруженных сил Украины и намерение приблизить правовую систему к европейским нормам.

На тот момент численность армии сократилась до 119 тысяч человек – в пять раз меньше, чем в начале 1990-х годов.

С началом российской агрессии в 2014 году эта цифра начала стремительно расти. И уже через три года можно было наблюдать последствия ликвидации военных судов – отдельные судебные приговоры вызвали жалобы даже у высшего военного командования.

Поэтому Петр Порошенко, занимавший в то время пост президента, выступил с предложением возобновить предыдущую практику. Он был уверен, что решения военных судов не будут подвергаться сомнению самими военными.

— Оценивать действия командиров в боевых обстоятельствах должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере, сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война, — заявил тогда президент.

Позже в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов по этому вопросу, однако они не были поддержаны. В конце концов военные преступления продолжили рассматриваться судами общей юрисдикции.

В 2025 году, когда Силы обороны Украины насчитывают около миллиона военнослужащих, против части которых открыты уголовные производства, вопрос возвращения военных судов до сих пор не находит общего мнения. И этому есть несколько разъяснений.

На криминогенную ситуацию в армии определенным образом повлияла волна мобилизации

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" известный адвокат Виталий Титич, армия — это большое количество людей, и речь идет не только о военных, но и вообще о Силах обороны.

— Общая цифра — это более полутора миллионов человек. Очевидно, что это сложная конгломерация, функционирующая в экстремальных условиях. Поэтому количество уголовных правонарушений ни о чем не говорит, — говорит юрист.

Причины этих правонарушений могут быть разными. Начиная от банального употребления алкоголя и наркотиков и заканчивая коррупционными преступлениями штабных, оперирующих деньгами и другими ресурсами.

По словам Титича, волна мобилизации занесла в армию людей из разных слоев общества, многие из которых принесли с собой собственные проблемы.

— Уголовные правонарушения в армии очень многообразны, и их нельзя объединять под одним определением, — отмечает Виталий Титич.

Адвокат Виталий Титич

Напомним, масштабы уголовных производств против военнослужащих в Украине достигают десятков тысяч. И только 60 тысяч из них касаются самовольного ухода из части (СЗЧ). Такую статистику дает Офис генерального прокурора.

"Нужно смотреть в корень"

— Когда речь идет о том, может ли гражданский суд рассматривать дела военных, важно отметить, что в разных странах этот вопрос решается по-разному, и так сложилось исторически. Однако неправильно и даже вредно для общества считать, что создание военной юстиции не только судов, но и всей системы решит все проблемы. Это ошибочное мнение, которое отвлекает от реальных проблем, — говорит в разговоре с "Телеграфом" Виталий Титич.

Он убежден, что даже если новая система военной юстиции будет создана, это не гарантирует справедливости и квалификации приговоров. Мы просто можем вернуться к так называемой бесконечной судебной реформе, которую на самом деле никто не реализовал. Если бы ее проводили раньше, то сегодня не возникло бы столько вопросов по этой теме, считает известный юрист.

— Проблема не только в отсутствии специализированных судов, но и в системных изъянах судебной системы. Создание новых институтов с использованием псевдоконкурсов только повышает риск того, что в них могут попасть те же специалисты, которые не способны обеспечить качественное правосудие. И нет разницы, будет ли это военный судья или гражданский — если человек некомпетентный или морально и интеллектуально недееспособный, результат останется таким же, — объясняет он.

Он не находит в этом никаких положительных качеств. В то же время, по мнению Виталия Титича, необходимо соблюдать законы, принятые еще в 2014 году, и в первую очередь обеспечить право на справедливый суд.

— Первым законом, принятым в ответ на требования Майдана, было обеспечение права на справедливый суд. Вторым – возвращение доверия к судебной власти. Именно эти принципы нужно реализовать, — отмечает юрист.

По его мнению, если это будет сделано, то не понадобятся ни военные суды, ни какие-либо другие специализированные институты. Система сможет работать эффективно. А вопрос специализации можно будет рассматривать уже после войны, когда кто-нибудь обосновает необходимость таких изменений. Тогда и можно будет говорить о создании новой системы военной юстиции: не только судов, но и адвокатуры и прокуратуры.

"Война не ждет"

Идея реформирования военного правосудия в разгар полномасштабной войны впервые была озвучена Советом адвокатов Киевской области. В 2022 году юристы подробно обосновали необходимость восстановления военных судов как неотложную государственную потребность.

Среди последних, кто обратил внимание на эту проблему, был известный ветеран Юрий Гудыменко.

— Военных не могут судить гражданские. Война – это отдельный мир. Отдельная психология. Отдельные законы и отдельная ответственность, – написал он в своем Facebook.

Наконец, если взглянуть на это через призму международных стандартов правосудия, становится ясно: военные трибуналы являются привычной практикой во многих демократических странах. Даже если роли и обязанности таких институтов в относительно мирное время достаточно скромны.

Речь не только о хорошо известном военном апелляционном суде Соединенных Штатов, но и к примеру польские военные гарнизонные и окружные суды, которые рассматривают правонарушения, совершенные военнослужащими на действительной службе.

Судьи Апелляционного уголовного суда армии США и студенты юридического факультета

Военный адвокат Сергей Дубок в разговоре с "Телеграфом" подчеркивает, что другие страны не без оснований используют эту практику. Поскольку гражданское лицо посмотрит на определенную проблему с одной стороны, военный может увидеть ее совсем по-другому, или правильнее сказать — оценить по-другому.

— Дело в том, что гражданские судьи могут по-разному трактовать одинаковые правонарушения. Например, в армии есть мелкие проступки, не имеющие большого значения в контексте военной службы, но для гражданского лица они могут иметь гораздо более серьезные последствия, — говорит он.

Речь об утрате мелкого снаряжения, невыполнении определенных приказов, конфликтах между военнослужащими, употреблении алкоголя или опоздании на службу.

Кроме того, судьи общих судов имеют большую нагрузку. Именно поэтому тысячи военных дел нередко затягиваются и не получают должного внимания. Но вот правда о том, что война не ждет. И если для общих уголовных дел скорость рассмотрения не всегда критична для государства, то для военных преступлений, особенно во время войны, это может влиять на боеспособность подразделений или боевой дух солдат.

— Если бы дела, связанные с правонарушениями в военной сфере, рассматривались только военными судами, это с определенной стороны было бы действительно проще и компетентнее, поскольку специализация была бы уже, — считает юрист Сергей Дубок.

Нужно ли это делать? Это уже вопрос, который должно решить наше государство. Но для того, чтобы сформировать новых судей, нужно по меньшей мере пройти специальное обучение и службу. И это один из тех вызовов, который возникнет впоследствии.

"Создание или возвращение прошлой системы станет нагрузкой на государственный бюджет"

Как отмечает заслуженный юрист Украины, глава Адвокатского объединения "InHelp" Сергей Вилков в комментарии для "Телеграфа", для решения вопроса по военным судам необходимо вернуться к истории их функционирования в системе правосудия Украины. В частности, выяснить, какие дела они рассматривали и были ли судьи действительно независимыми.

Сергей Вилков

По мнению юриста, дела, которые входили в подсудность военных судей, рассматривались своевременно и с учетом специфики каждой отдельной ситуации.

— Но можно ли сегодня утверждать, что судьи, которые осуществляли правосудие в этих судах, были независимы, трудно сказать и, скорее всего, этот вопрос должны задавать самим судьям, которые осуществляли правосудие в этих судах, — говорит он.

Однако если выяснить, что судьи военных судов находились под влиянием, мы без соответствующих фактов этого негативного явления наткнемся на предположение. А это в свою очередь будет не совсем правильно, считает юрист.

— В настоящее время как правозащитники, так и политики регулярно подчеркивают, что судебная система в Украине обладает ограниченной независимостью. На мой взгляд, это одновременно и да, и нет. Прежде всего, мы должны обратить внимание на те нормативно-правовые акты, которыми руководствуется тот или иной судья при осуществлении правосудия. А также на постоянные изменения или дополнения этих актов со стороны законодателя. Кроме того, решения Кассационных судов в составе Верховного Суда не являются стабильными, — подчеркивает Сергей Вылков.

Формально судебная система Украины соответствует Конституционным нормам и является независимой. Здесь скорее под вопросом остается независимость отдельных судей, принимающих важные решения. Однако, как говорит юрист, на судью нередко оказывают давление внешние факторы: общественный резонанс, общественные ожидания или спрос общества.

— С тех пор, как в Украине остановили работу военных судов, дела решают другие суды. Однако эти судьи также имеют достаточный уровень квалификации и знаний для обеспечения принятия законных и мотивированных решений. А когда возникает вопрос создания нового суда для рассмотрения дел определенной категории, возникает принципиальный вопрос: не станет ли это дополнительной нагрузкой на бюджет Украины и будет ли новый суд эффективнее того, который уже существует и функционирует?, — заключает Сергей Вилков.

"Украине необходим настоящий суд присяжных"

В конце концов, по словам юристов, есть и другие меры, которые могут способствовать достижению справедливости. И это внедрение суда присяжных, говорит Виталий Титич.

— Не той фикции, которую мы имеем сейчас, а настоящего жюри присяжных, по аналогии с системами, действующими, например, в США. Когда прокурор и адвокат вынуждены обосновывать свои позиции перед жюри из 12 присяжных. Они должны ясно и логически объяснить, почему обвиняют конкретного человека и какие доказательства подтверждают их позицию. Адвокат, в свою очередь, может защищать подсудимого, апеллируя к этим же людям, — объясняет Титич.

Такой механизм уже давно отработан. А в тех странах, где действует суд присяжных, у граждан гораздо меньше сомнений в справедливости приговоров. Это снимает многие вопросы, которые сегодня возникают в нашей стране. Правда, в условиях военного положения реализовать такую практику было бы сложно. Поскольку такие суды должны формироваться на основе избирательных списков, а это сейчас проблематично.

Напомним, 20 января 2025 года СБУ и ДБР задержали трех чиновников Вооруженных сил Украины, которые в мае 2024 года отвечали за оборону Харьковщины. Это 53-летний Юрий Галушкин, 60-летний Артур Горбенко и 62-летний Илья Лапин.

Следствием установлено, что командование не подготовило необходимые оборонные рубежи и не использовало все возможности для защиты региона. Галушкину и еще нескольким военным предъявили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины (УК). Речь идет о небрежном отношении к военной службе в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УКУ) и организации самовольного ухода с поля боя (ст. 429 УКУ).

22 января суд Харькова избрал для Галушкина меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. После внесения залога он вышел из СИЗО, но уже вскоре был снова арестован по новым подозрениям. При этом Печерский районный суд Киева исключил возможность генерала выйти под залог.