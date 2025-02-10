Громкое дело "смотрящего за Киевом" Комарницкого: где сейчас главный подозреваемый, новые подробности от НАБУ

Следствие продолжается

"Смотрящий за Киевом", столичный бизнесмен Денис Комарницкий, подозреваемый в вероятном управлении преступной организацией, проходящей по делу земельной коррупции в Киевском горсовете, скрывается в Украине и пытается сбежать за границу. В настоящее время объявлено подозрение в незаконном завладении землей и задержаны 7 из 10 фигурантов.

Об этом на брифинге рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. Во время своего доклада он не называл конкретные имена фигурантов спецоперации "Чистый город", но, учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, можно сделать вывод, что речь идет именно о Комарницком.

Главное из доклада Кривоноса:

Главный фигурант Комарницкий до сих пор в Украине скрывается, но пытается сбежать за границу. Сейчас его активно разыскивают, весь силовой блок имеет ориентировку на него.

Семь подозреваемых по делу земельной коррупции держат под стражей.

С пятницы, 7 февраля, залог за 7 фигурантов никто не вносил.

Банта Комарницкого документировалась "онлайн" в течение 2023-2024 годов. Ее преступления совершались на основе "туалетных схем", когда под несуществующее имущество отводилась столичная земля, фиксировались "здесь и сейчас".

Уже сейчас следствие имеет немало видео и аудио по всем фигурантам, а, возможно, и другим топ-политикам столицы и страны.

НАБУ готовит отдельный видеоотчет, который будет "настоящим блокбастером", где рассекретит отдельные разговоры и схемы. То есть общество сможет увидеть некоторые детали дерзкой преступной деятельности в Киевском совете.

Также директор НАБУ подчеркнул, что следствие еще продолжается, и есть вероятность, что во время расследования в составе банды Комарницкого могут выявить топ-политиков разных партий. Тогда эти люди получат подозрения, а дело - должную правовую квалификацию. В любом случае всех виновных привлекут к ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по громкому делу "смотрящего за Киевом" первых фигурантов посадили в СИЗО.