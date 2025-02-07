В Киевской и ряде других областей объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Во время тревог украинцев просят находиться в безопасных местах

Вскоре после шести часов утра в пятницу, 7 февраля, в части украинских областей объявили воздушную тревогу. Причина – угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В 6:23 дали отбой воздушной тревоги из-за баллистики, для Киевщины и Черниговщины остается угроза из-за "шахедов".

Об этом сообщили в воздушных силах Украины. Карта воздушных тревог по состоянию на 6:15 выглядела так:

Следует отметить, что кроме угрозы применения баллистического вооружения с юго-восточного направления ряд областей еще отбивался от "шахедов", которые россияне запустили ночью. В частности, по данным ПС, беспилотники фиксируются на границе Черниговской и Киевской областей.

Напомним, баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.