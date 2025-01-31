Суд нелепо наказал мужчину, который за деньги оформлял инвалидность в Киеве

За свою "помощь" мужчина просил кругленькую сумму

У Киева суд вынес приговор по делу о незаконном влиянии на медико-социальную экспертную комиссию. Обвиняемым стал житель Киевской области, который за денежное вознаграждение предлагал помощь в установлении фиктивной группы инвалидности.

По материалам дела, в сентябре 2023 года обвиняемый, поддерживая связи с врачами и членами МСЭК, предложил гражданину помощь в получении группы инвалидности без законных оснований. За свои "услуги" он потребовал 12 500 долларов США (более 500 тысяч гривен).

В ходе оперативных мероприятий правоохранители зафиксировали передачу первой части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов в ресторане быстрого питания в Киеве. Вторая часть суммы была передана через несколько дней под контролем правоохранителей.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 183 101 тысячи гривен .

Приговор

Отметим, что по ч. 2 ст. 369-2 УК можно получить не только штрафные санкции, но и срок. По статье предусмотрено наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напоминаем, что медицинские работники неоднократно попадались на взятках за инвалидность. Ранее правоохранительные органы обнаружили и задержали работницу МСЭК, которая помогала мужчинам избежать мобилизации. Речь идет о заместителе главного врача Центральной МСЭК Министерства здравоохранения Украины.

Женщина за 2 000 долларов США обещала содействовать военнообязанному мужчине в получении II группы инвалидности, что давало бы повод исключить человека из воинского учета.

В ходе обысков у нее изъяли около 20 000 долларов США, а также документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Среди них фейковые справки по оформлению инвалидности, личные дела и другую документацию.

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранительные органы передали уже более 2000 дел о сомнительной инвалидности. Почти тысячу уже рассмотрели, 188 человек уже отменили инвалидность, 388 — вызваны в профильный научно-исследовательский институт для пересмотра.