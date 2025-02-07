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Заморозка войны может не сработать, а остановить Путина можно при одном условии, – британский генерал

Автор
Ольга Кириллова
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Остановить Путина можно только при одном условии, считает британский генерал
Остановить Путина можно только при одном условии, считает британский генерал. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть только одна гарантия безопасности, которая поможет сдержать Россию.

Российская армия не оставляет попыток захватить как можно больше украинских населенных пунктов, принося лишь разрушение и смерть в мирные города и села. На фоне этого команда нового президента США Дональда Трампа работает над "мирным планом" для Украины, а в Кремле заявляют о якобы "готовности к переговорам" с Киевом.

Как может выглядеть "заморозка" линии фронта в случае прекращения огня и что сможет обеспечить безопасность Украины в будущем? Об этом и другом в интервью "Телеграфу" рассказал Ричард Ширрефф — британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ричард Ширрефф. Фото: Security Journal UK
Ричард Ширрефф. Фото: Security Journal UK

"Плохое соглашение по Украине станет катастрофой для Трампа"

— Господин Ширрефф, интересно услышать ваш прогноз, какой будет ситуация на фронте в ближайшие недели и месяцы?

— Очевидно, что ситуация на поле боя очень сложная. Россияне продолжают бесконечные "мясные атаки" и, похоже, медленно, но постепенно продвигаются вперед.

Россия при этом несет серьезные потери. Я видел данные, свидетельствующие о том, что при нынешнем уровне потерь до мая, когда россияне будут праздновать День победы, они потеряют миллион военных в войне против Украины. Российская экономика тоже очень сильно страдает.

Поэтому сейчас все сводится к тому, кто первым "моргнет". У меня нет сомнений, что Украина продолжит бороться. Все мои украинские друзья говорят: "Мы будем воевать независимо от поддержки наших партнеров". Итак, вопрос состоит в том, насколько партнеры Украины готовы к этому. И, конечно, сейчас все зависит от нового президента США Дональда Трампа.

Думаю, что при Байдене Украина в конце концов не получила бы всего необходимого для победы. Ведь необходима четкая стратегия Запада, НАТО во главе с США, которая предусматривает предоставление Украине всех средств для разгрома России. Это снабжение вооружением, обучение, поддержка. Это также требует реформирования Вооруженных сил Украины и принятия жестких решений по мобилизации.

Но главное – это стратегия, и сейчас, на мой взгляд, ее не хватает. Трамп, как мы знаем, говорил, что сможет завершить войну за один день. Но уже признал, что это невозможно и теперь говорит: "Дайте мне шесть месяцев".

Я надеюсь, что Трамп отдает себе отчет: если он бросит Украину и заставит ее пойти на соглашение, которое фактически даст Путину желаемое, это станет катастрофой не только для Украины, но и для самого Трампа. Ведь это продемонстрирует слабость Америки, унизит ее в тот момент, когда Трамп хочет доказать, что Америка снова велика, сильна. Что сам Трамп силен.

Возможно, в непредсказуемости Трампа есть пространство для оптимизма.

Многое зависит и от европейских партнеров Украины. И здесь мы должны увидеть подлинную решительность и признание того, что Украина воюет не только за себя, но и за безопасность всего трансатлантического пространства.

Должно быть ясное понимание: если Путину дадут шанс, он никогда не откажется от своего намерения стереть Украину с карты как суверенное государство. Он никогда не откажется от стремления восстановить российскую империю. А это представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе. Как известно, в состав бывшего Советского Союза входили три балтийских страны, которые сейчас являются членами НАТО.

Поэтому мы должны готовиться к длительному периоду нестабильности и угрозы со стороны России. Если Путин получит то, чего он хочет – а я не вижу никаких признаков готовности к компромиссу – последствия будут катастрофическими. Это позволит России восстановить свои силы, перевооружиться, провести ротацию армии. И через два-три года она снова нападет на Украину, и война продолжится.

Что касается Украины, то, я думаю, вы знаете лучше меня, но мое ощущение такое: украинцы не прекратят борьбу. Все мои украинские друзья понимают, что если Украина остановится, она просто перестанет существовать как независимое государство. Как я уже сказал, вы будете воевать с нашей поддержкой или без нее. А если без нее – придется мобилизовать все внутренние ресурсы.

Так что не думаю, что могу дать вам точный прогноз на этот год. В конце концов, мы должны искать основания для оптимизма в новом президенте США, который, я надеюсь, захочет избежать масштабного унижения Америки, если просто бросит Украину на произвол судьбы. Это все, что я могу спрогнозировать.

— Как потенциальное сокращение помощи США Украине может повлиять на ситуацию? Мы не видим никаких запланированных обсуждений дополнительных пакетов помощи для Украины в ближайшие недели или месяцы. Смогут ли Европейский Союз и Великобритания компенсировать это сокращение помощи, пока Трамп пытается разобраться в ситуации?

— Теоретически – да, но для этого нужна политическая воля и подлинное лидерство. И сейчас я этого просто не вижу.

Я вижу решительность со стороны Польши, стран Балтии – Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции. Но я не вижу ее со стороны крупнейших экономик Европы – Великобритании, Франции и Германии.

Я слышу красивые заявления: "Мы будем с вами столько, сколько нужно". Но, чтобы заменить американскую помощь, Британия, Франция и Германия должны резко увеличить свои оборонные расходы. И пока я не вижу никаких признаков того, что это происходит.

"Россия давит там, где находит слабость Запада"

— Похоже, они больше сосредоточены на внутриполитических делах.

— Именно так. Президент Макрон сейчас почти бессилен во Франции. Германия находится в разгаре избирательной кампании, а потенциальный будущий канцлер Мерц вынужден опираться на поддержку крайне правых, чтобы продвинуть свою антииммиграционную политику в Бундестаге.

А крайне правые силы в Германии не поддерживают Украину. Это политики умиротворения, сторонники России, "Russland-Versteher", как говорят немцы (буквально означает "тот, кто понимает Россию" – Ред.).

Относительно Великобритании — здесь политическая стабильность. Есть правительство, которое получило сильный мандат и проводит пересмотр в оборонной сфере. Но на это правительство оказывается огромное финансовое давление.

Боюсь, я просто не вижу в этой стране осознания необходимости жертв, более глубокой отдачи и принятия действительно сложных компромиссов и решений. Почему? Потому что люди просто не ощущают угрозы. Они не понимают, что эта война – прямая угроза и для них в Великобритании.

— Для многих это что-то далекое.

— Знаете, что я постоянно пытаюсь донести? Да, географически это может быть далеко. Но если будет атакована Латвия, Польша, Эстония или Литва, это будет означать, что все НАТО будет в состоянии войны с Россией в соответствии со Статьей 5 Вашингтонского договора.

Атака на одного – это атака на всех. Это война каждого члена НАТО, равно как и война Украины.

И единственный язык, который понимает Россия, — это сила. Там, где Россия находит слабость, она продолжает давить.

"Заморозка" войны не приведет к миру

— В медиа мы видим некоторые очертания так называемого "мирного плана Трампа" для Украины и что он может включать "заморозку" линии фронта. Как это может выглядеть? Будет ли это что-то похожее на "корейский сценарий"?

— Это очень хороший вопрос. И нам следует понимать детали. Ведь речь идет о масштабных последствиях.

Такая "заморозка" полностью подрывает территориальную целостность Украины и оставляет миллионы украинцев под российской оккупацией. А мы знаем, что это означает: депортацию детей, массовые убийства гражданских, военные преступления, ужасные вещи в отношении женщин и детей.

Может ли это быть приемлемым в 2025 году? Совершенно нет.

Но даже если представить, что война будет заморожена, как ее реально остановить, если нет мира?

Американцы намекали на возможность введения европейских миротворческих сил. Для фронта протяженностью в тысячу километров понадобится огромная армия. И она должна быть готова. Это должна быть сила, имеющая "мышцы" и готовая воевать. Смогут ли Великобритания, Германия, Франция, Польша действительно сформировать такую армию?

Для сравнения: вспомните, как НАТО вошло в Косово 25 лет назад. Очень маленькая страна. Там не было настоящих боев. Но даже тогда натовский контингент составлял 50 тысяч солдат.

А теперь экстраполируйте это на тысячу километров. Вам понадобится 500 тысяч солдат, чтобы хотя бы поддерживать мир. И они должны быть готовы к боям с Россией. А если им придется воевать, это означает войну с Россией.

Думаю, что идея [вооруженных миротворцев в Украине] не была должным образом продумана

— Смогут ли миротворцы остановить Путина от дальнейших атак на Украину? Учитывая, что он не уважает международное право или международные силы, вряд ли.

— Вот именно. Единственное условие, при котором Путин остановится — если столкнется с превосходящей военной силой. Но это означает, что страны НАТО должны признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага.

Так называемый "мирный план Джей Ди Вэнса", сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, дают понять, что американские солдаты не ступят на [украинскую] землю.

Для меня вывод такой: даже если Трамп попытается заключить соглашение, предусматривающее "заморозку" конфликта, не думаю, что это действительно "заморозит" его.

Я думаю, что он будет продолжаться. Возможно, будет пауза или что-нибудь подобное. Но война будет продолжаться.

— Как вы думаете, есть ли при администрации Трампа шанс на приглашение Украины в НАТО?

— Мое мнение таково, что, учитывая характер российской угрозы для Украины, Европы и трансатлантического сообщества, единственным долгосрочным способом поддержания мира является создание цепи сдерживания от Балтики до Черного моря в рамках НАТО, включающей Украину как члена Альянса.

Я считаю, что Украина должна стать членом НАТО. И это единственная гарантия безопасности, которая имеет значения.

Мы видели, что произошло с Будапештским меморандумом. И это тоже возвращает нас к вопросу прекращения огня. Если будет "замороженный" конфликт, какая гарантия безопасности? Единственная, которая имеет значение – это НАТО.

Но сейчас все сигналы со стороны лагеря Трампа указывают на то, что этот вопрос отложен. И это выглядит очень плохо. Но все же давайте надеяться, что в непредсказуемости Трампа может быть возможность.

"Российская экономика — это судно, которое постоянно дает течи"

— А какова стратегия Путина сейчас? Пока Трамп разбирается, как добиться "соглашения", а Украина держит оборону.

— Думаю, его стратегия заключается в продолжении попыток захватить больше украинской земли. Он не отказывается от своих целей. И надо четко понять, что речь идет не только об исключении Украины с карты как суверенного государства, аннексии четырех восточных областей Украины, контроле над Черноморским побережьем и установлении марионеточного правительства в Киеве, чтобы Украина эффективно стала "клиентским государством", как Беларусь.

Но также россияне очень ясно заявили, что НАТО должно выйти из Восточной Европы. Что не должно быть дальнейшей эскалации, расширения НАТО и тому подобное. Но это недопустимо. Я не вижу никаких признаков того, что Россия готова к компромиссам в любой форме.

Это не может служить основанием для любого длительного соглашения.

— Какова точка невозврата для России? Слышала мнение, что начало мобилизации в крупных городах как Москва или Санкт-Петербург может изменить ситуацию. Мол, люди начнут жаловаться, и это создаст проблемы для Путина.

— В некотором смысле Россия уже прошла точку невозврата. Есть несколько моментов на самом деле. Во-первых, в РФ не наблюдаются серьезные протесты или антипутинские настроения, поскольку Путин фактически уничтожил гражданское общество. Любая оппозиция либо уехала из страны, либо была убита, либо просто держится в стороне и соглашается с ситуацией.

Но диктатуры хрупкие, помните.

Во-вторых, в экономике много проблем. Это как судно, постоянно дающее течи, и они пытаются их закрыть, чтобы остановить это. Но в какой-то момент может произойти катастрофический прорыв, который уничтожит российскую экономику. Но, знаете, мы не можем на это полагаться, остается только надеяться.

Для меня главный вывод – мы не должны отступать. Мы не можем разрешить, чтобы Америка или Европа "моргнули" первыми. Более того, мы должны удвоить наши усилия по поддержке Украины.

Украина также должна обратить внимание на ряд вещей, в частности реформу вооруженных сил, коррупционные истории, вопросы мобилизации. Если страна сталкивается с экзистенциальной угрозой, войной за национальное выживание, как это произошло в Великобритании в 1939 году, речь идет только об универсальной мобилизации — каждый взрослый мужчина в возрасте от 18 лет, без вопросов.

Речь идет не только о поставках Украине боеприпасов и ракет. Это также о том, чтобы Украина должным образом организовала свои дела.

Украина уже приложила огромные усилия и продемонстрировала чрезвычайную стойкость, мужество и изобретательность. Но мы все должны сделать больше.

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#Трамп #Замораживание #Владимир Зеленский #Путин