Заморозка войны может не сработать, а остановить Путина можно при одном условии, – британский генерал

Есть только одна гарантия безопасности, которая поможет сдержать Россию.

Российская армия не оставляет попыток захватить как можно больше украинских населенных пунктов, принося лишь разрушение и смерть в мирные города и села. На фоне этого команда нового президента США Дональда Трампа работает над "мирным планом" для Украины, а в Кремле заявляют о якобы "готовности к переговорам" с Киевом.

Как может выглядеть "заморозка" линии фронта в случае прекращения огня и что сможет обеспечить безопасность Украины в будущем? Об этом и другом в интервью "Телеграфу" рассказал Ричард Ширрефф — британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ричард Ширрефф. Фото: Security Journal UK

"Плохое соглашение по Украине станет катастрофой для Трампа"

— Господин Ширрефф, интересно услышать ваш прогноз, какой будет ситуация на фронте в ближайшие недели и месяцы?

— Очевидно, что ситуация на поле боя очень сложная. Россияне продолжают бесконечные "мясные атаки" и, похоже, медленно, но постепенно продвигаются вперед.

Россия при этом несет серьезные потери. Я видел данные, свидетельствующие о том, что при нынешнем уровне потерь до мая, когда россияне будут праздновать День победы, они потеряют миллион военных в войне против Украины. Российская экономика тоже очень сильно страдает.

Поэтому сейчас все сводится к тому, кто первым "моргнет". У меня нет сомнений, что Украина продолжит бороться. Все мои украинские друзья говорят: "Мы будем воевать независимо от поддержки наших партнеров". Итак, вопрос состоит в том, насколько партнеры Украины готовы к этому. И, конечно, сейчас все зависит от нового президента США Дональда Трампа.

Думаю, что при Байдене Украина в конце концов не получила бы всего необходимого для победы. Ведь необходима четкая стратегия Запада, НАТО во главе с США, которая предусматривает предоставление Украине всех средств для разгрома России. Это снабжение вооружением, обучение, поддержка. Это также требует реформирования Вооруженных сил Украины и принятия жестких решений по мобилизации.

Но главное – это стратегия, и сейчас, на мой взгляд, ее не хватает. Трамп, как мы знаем, говорил, что сможет завершить войну за один день. Но уже признал, что это невозможно и теперь говорит: "Дайте мне шесть месяцев".

Я надеюсь, что Трамп отдает себе отчет: если он бросит Украину и заставит ее пойти на соглашение, которое фактически даст Путину желаемое, это станет катастрофой не только для Украины, но и для самого Трампа. Ведь это продемонстрирует слабость Америки, унизит ее в тот момент, когда Трамп хочет доказать, что Америка снова велика, сильна. Что сам Трамп силен.

Возможно, в непредсказуемости Трампа есть пространство для оптимизма.

Многое зависит и от европейских партнеров Украины. И здесь мы должны увидеть подлинную решительность и признание того, что Украина воюет не только за себя, но и за безопасность всего трансатлантического пространства.

Должно быть ясное понимание: если Путину дадут шанс, он никогда не откажется от своего намерения стереть Украину с карты как суверенное государство. Он никогда не откажется от стремления восстановить российскую империю. А это представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе. Как известно, в состав бывшего Советского Союза входили три балтийских страны, которые сейчас являются членами НАТО.

Поэтому мы должны готовиться к длительному периоду нестабильности и угрозы со стороны России. Если Путин получит то, чего он хочет – а я не вижу никаких признаков готовности к компромиссу – последствия будут катастрофическими. Это позволит России восстановить свои силы, перевооружиться, провести ротацию армии. И через два-три года она снова нападет на Украину, и война продолжится.

Что касается Украины, то, я думаю, вы знаете лучше меня, но мое ощущение такое: украинцы не прекратят борьбу. Все мои украинские друзья понимают, что если Украина остановится, она просто перестанет существовать как независимое государство. Как я уже сказал, вы будете воевать с нашей поддержкой или без нее. А если без нее – придется мобилизовать все внутренние ресурсы.

Так что не думаю, что могу дать вам точный прогноз на этот год. В конце концов, мы должны искать основания для оптимизма в новом президенте США, который, я надеюсь, захочет избежать масштабного унижения Америки, если просто бросит Украину на произвол судьбы. Это все, что я могу спрогнозировать.

— Как потенциальное сокращение помощи США Украине может повлиять на ситуацию? Мы не видим никаких запланированных обсуждений дополнительных пакетов помощи для Украины в ближайшие недели или месяцы. Смогут ли Европейский Союз и Великобритания компенсировать это сокращение помощи, пока Трамп пытается разобраться в ситуации?

— Теоретически – да, но для этого нужна политическая воля и подлинное лидерство. И сейчас я этого просто не вижу.

Я вижу решительность со стороны Польши, стран Балтии – Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции. Но я не вижу ее со стороны крупнейших экономик Европы – Великобритании, Франции и Германии.

Я слышу красивые заявления: "Мы будем с вами столько, сколько нужно". Но, чтобы заменить американскую помощь, Британия, Франция и Германия должны резко увеличить свои оборонные расходы. И пока я не вижу никаких признаков того, что это происходит.

"Россия давит там, где находит слабость Запада"

— Похоже, они больше сосредоточены на внутриполитических делах.

— Именно так. Президент Макрон сейчас почти бессилен во Франции. Германия находится в разгаре избирательной кампании, а потенциальный будущий канцлер Мерц вынужден опираться на поддержку крайне правых, чтобы продвинуть свою антииммиграционную политику в Бундестаге.

А крайне правые силы в Германии не поддерживают Украину. Это политики умиротворения, сторонники России, "Russland-Versteher", как говорят немцы (буквально означает "тот, кто понимает Россию" – Ред.).

Относительно Великобритании — здесь политическая стабильность. Есть правительство, которое получило сильный мандат и проводит пересмотр в оборонной сфере. Но на это правительство оказывается огромное финансовое давление.

Боюсь, я просто не вижу в этой стране осознания необходимости жертв, более глубокой отдачи и принятия действительно сложных компромиссов и решений. Почему? Потому что люди просто не ощущают угрозы. Они не понимают, что эта война – прямая угроза и для них в Великобритании.

— Для многих это что-то далекое.

— Знаете, что я постоянно пытаюсь донести? Да, географически это может быть далеко. Но если будет атакована Латвия, Польша, Эстония или Литва, это будет означать, что все НАТО будет в состоянии войны с Россией в соответствии со Статьей 5 Вашингтонского договора.

Атака на одного – это атака на всех. Это война каждого члена НАТО, равно как и война Украины.

И единственный язык, который понимает Россия, — это сила. Там, где Россия находит слабость, она продолжает давить.

"Заморозка" войны не приведет к миру

— В медиа мы видим некоторые очертания так называемого "мирного плана Трампа" для Украины и что он может включать "заморозку" линии фронта. Как это может выглядеть? Будет ли это что-то похожее на "корейский сценарий"?

— Это очень хороший вопрос. И нам следует понимать детали. Ведь речь идет о масштабных последствиях.

Такая "заморозка" полностью подрывает территориальную целостность Украины и оставляет миллионы украинцев под российской оккупацией. А мы знаем, что это означает: депортацию детей, массовые убийства гражданских, военные преступления, ужасные вещи в отношении женщин и детей.

Может ли это быть приемлемым в 2025 году? Совершенно нет.

Но даже если представить, что война будет заморожена, как ее реально остановить, если нет мира?

Американцы намекали на возможность введения европейских миротворческих сил. Для фронта протяженностью в тысячу километров понадобится огромная армия. И она должна быть готова. Это должна быть сила, имеющая "мышцы" и готовая воевать. Смогут ли Великобритания, Германия, Франция, Польша действительно сформировать такую армию?

Для сравнения: вспомните, как НАТО вошло в Косово 25 лет назад. Очень маленькая страна. Там не было настоящих боев. Но даже тогда натовский контингент составлял 50 тысяч солдат.

А теперь экстраполируйте это на тысячу километров. Вам понадобится 500 тысяч солдат, чтобы хотя бы поддерживать мир. И они должны быть готовы к боям с Россией. А если им придется воевать, это означает войну с Россией.

Думаю, что идея [вооруженных миротворцев в Украине] не была должным образом продумана

— Смогут ли миротворцы остановить Путина от дальнейших атак на Украину? Учитывая, что он не уважает международное право или международные силы, вряд ли.

— Вот именно. Единственное условие, при котором Путин остановится — если столкнется с превосходящей военной силой. Но это означает, что страны НАТО должны признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага.

Так называемый "мирный план Джей Ди Вэнса", сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, дают понять, что американские солдаты не ступят на [украинскую] землю.

Для меня вывод такой: даже если Трамп попытается заключить соглашение, предусматривающее "заморозку" конфликта, не думаю, что это действительно "заморозит" его.

Я думаю, что он будет продолжаться. Возможно, будет пауза или что-нибудь подобное. Но война будет продолжаться.

— Как вы думаете, есть ли при администрации Трампа шанс на приглашение Украины в НАТО?

— Мое мнение таково, что, учитывая характер российской угрозы для Украины, Европы и трансатлантического сообщества, единственным долгосрочным способом поддержания мира является создание цепи сдерживания от Балтики до Черного моря в рамках НАТО, включающей Украину как члена Альянса.

Я считаю, что Украина должна стать членом НАТО. И это единственная гарантия безопасности, которая имеет значения.

Мы видели, что произошло с Будапештским меморандумом. И это тоже возвращает нас к вопросу прекращения огня. Если будет "замороженный" конфликт, какая гарантия безопасности? Единственная, которая имеет значение – это НАТО.

Но сейчас все сигналы со стороны лагеря Трампа указывают на то, что этот вопрос отложен. И это выглядит очень плохо. Но все же давайте надеяться, что в непредсказуемости Трампа может быть возможность.

"Российская экономика — это судно, которое постоянно дает течи"

— А какова стратегия Путина сейчас? Пока Трамп разбирается, как добиться "соглашения", а Украина держит оборону.

— Думаю, его стратегия заключается в продолжении попыток захватить больше украинской земли. Он не отказывается от своих целей. И надо четко понять, что речь идет не только об исключении Украины с карты как суверенного государства, аннексии четырех восточных областей Украины, контроле над Черноморским побережьем и установлении марионеточного правительства в Киеве, чтобы Украина эффективно стала "клиентским государством", как Беларусь.

Но также россияне очень ясно заявили, что НАТО должно выйти из Восточной Европы. Что не должно быть дальнейшей эскалации, расширения НАТО и тому подобное. Но это недопустимо. Я не вижу никаких признаков того, что Россия готова к компромиссам в любой форме.

Это не может служить основанием для любого длительного соглашения.

— Какова точка невозврата для России? Слышала мнение, что начало мобилизации в крупных городах как Москва или Санкт-Петербург может изменить ситуацию. Мол, люди начнут жаловаться, и это создаст проблемы для Путина.

— В некотором смысле Россия уже прошла точку невозврата. Есть несколько моментов на самом деле. Во-первых, в РФ не наблюдаются серьезные протесты или антипутинские настроения, поскольку Путин фактически уничтожил гражданское общество. Любая оппозиция либо уехала из страны, либо была убита, либо просто держится в стороне и соглашается с ситуацией.

Но диктатуры хрупкие, помните.

Во-вторых, в экономике много проблем. Это как судно, постоянно дающее течи, и они пытаются их закрыть, чтобы остановить это. Но в какой-то момент может произойти катастрофический прорыв, который уничтожит российскую экономику. Но, знаете, мы не можем на это полагаться, остается только надеяться.

Для меня главный вывод – мы не должны отступать. Мы не можем разрешить, чтобы Америка или Европа "моргнули" первыми. Более того, мы должны удвоить наши усилия по поддержке Украины.

Украина также должна обратить внимание на ряд вещей, в частности реформу вооруженных сил, коррупционные истории, вопросы мобилизации. Если страна сталкивается с экзистенциальной угрозой, войной за национальное выживание, как это произошло в Великобритании в 1939 году, речь идет только об универсальной мобилизации — каждый взрослый мужчина в возрасте от 18 лет, без вопросов.

Речь идет не только о поставках Украине боеприпасов и ракет. Это также о том, чтобы Украина должным образом организовала свои дела.

Украина уже приложила огромные усилия и продемонстрировала чрезвычайную стойкость, мужество и изобретательность. Но мы все должны сделать больше.