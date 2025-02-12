Две области больше подморозит. Кто рискует остаться без света в День всех влюбленных

Некоторым украинцам мороз сможет устроить романтику при свечах

День влюбленных при свечах — такая "романтическая" атмосфера может ждать украинцев из-за отключения света. Их могут спровоцировать, как предупреждали энергетики, морозы в -10, которые уже долго сковывают Украину по ночам.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 13 на 14 февраля температура воздуха в большинстве регионов Украины опустится ниже -10°C. Синоптики УкрГМЦ предупреждают, что в ночь на День всех влюбленных больше подморозит Харьковщину и Луганщину. При этом днем на термометрах можно будет увидеть стабильный плюс, а на юге Украины – до 7 градусов выше нуля.

Ночь с 14 на 15 февраля снова будет холодной. Новая волна морозов, как предупреждает известная синоптик Наталья Диденко, придет в Украину с запада. Западные области сразу сильно подморозит. Ночью столбики термометров на Волыни, Тернопольщине, Львовщине, Ровенщине и Прикарпатье снова опустятся до -9.

Температура воздуха в Украине 14 февраля

Температура воздуха в Украине 15 февраля

Напомним, энергетики предупреждали, что при устойчивых минусах в 10-15 градусов украинцев могут ждать плановые отключения света.

Ранее также "Телеграф" рассказывал, когда Киев прогреет солнышко. На протяжении этих дней в столицу посетит солнечная, но морозная погода.