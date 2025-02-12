Кошку, как у Карла Лагерфельда, продают в Украине за $500 (фото)

Бирманская кошка – аристократка среди кошек, любимица модельеров и соцсетей

Породы кошек, происходящие из Азии, часто отличаются особой внешностью. Бирманская кошка, или "Священный кот Бирмы" (Sacred Birman, SBI), — это длинношерстная порода с выразительными темно-голубыми глазами и уникальной окраской.

Такую породу отличают светлое тело с контрастными отметинами на морде, ушах, конечностях и хвосте, а также белые "чулочки" на лапах, придающие ей особый шарм. Кошка имеет особые глаза, всегда ровного темно-голубого цвета. Именно такая кошка была у известного дизайнера Карла Лагерфельда.

Бирманские котята в Украине.

Котята этой редкой породы можно приобрести в Кременчуге за 500 долларов США (около 20,7 тысячи гривен). Они ласковые, игривые, приученные к лотку и царапалке, имеют все необходимые прививки, международный ветпаспорт, чип и родословную FIFe, говорится в объявлении.

Объявление о продаже бирманского котенка

Найти подобный котенок можно и гораздо дешевле – за 3 000 грн. Однако оно вряд ли будет иметь подтверждение чистоты породы.

История и особенности породы

Окрас бирманской кошки светлый, с почти белой нижней частью. Характерные темные метки расположены на морде (образуя маску), ушах, конечностях и хвосте. Маска должна покрывать всю морду, включая щеки, и плавно соединяться с ушами. Переход между метками и основным фоном четкий, контрастный и хорошо выраженный.

Бирманский котенок с объявления

Порода была признана в 1925 г. во Франции, а с 1959 г. бирманских кошек начали разводить и в США. Они известны не только своим шелковистым мехом, но и аристократическим происхождением.

Бирманская кошка в мире моды

Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд имел любимицу-бирманку по имени Шупетт, которую ему подарил модель Батист Джиабикони в 2011 году. Эта пушистая аристократка быстро стала настоящей звездой: ее соцсети в Twitter и Instagram собрали тысячи поклонников.

Карл Лагерфельд и Шупетт с легендарными "сапфировыми глазами"

Книга "Шупетт: Частная жизнь кошки из мира высокой моды" раскрыла ее роскошный образ жизни. Оказалось, что для Шупетта готовили изысканные блюда собственные повара, а в путешествиях частным самолетом ее сопровождали "придворные дамы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мечтавшие о домашнем тигре могут иметь его миниверсию. Кошки породы тойгера стоят недешево, ведь они — дизайнерское произведение, а не естественно образованная порода.