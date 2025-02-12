Укр

Зеленский объяснил, почему санкции не останавливают Путина

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 12 февраля 2025, 15:13
Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграф"

Путин получает миллиарды от западных компаний, несмотря на санкции.

Несмотря на значительные экономические потери от санкций, Путин продолжает находить ресурсы для ведения войны против Украины. Главный источник этих средств – налоги от западных компаний, которые до сих пор работают на российском рынке.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его словам, американские и европейские компании продолжают входить в список крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации, фактически финансируя военную агрессию.

"Какие могут быть санкции, если американские и европейские компании продолжают работать на российском рынке? Они не просто зарабатывают там деньги — они платят налоги в бюджет страны-агрессора", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на ограничения, Россия находит пути для торговли через третьи страны. Путин ведет бизнес через Китай, Иран, страны Ближнего Востока и Индию. Особенно это касается энергетического сектора.

По большей части, по словам Зеленского, западные компании поставляют детали, которые впоследствии используются в производстве российских ракет. Такие компоненты поступают как из Европы, так и из Америки.

"Санкции, безусловно, оказывают влияние. Но Путин не чувствует себя изолированным, пока западный бизнес продолжает работать в России", — подытожил президент Украины.

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#Санкции #Владимир Путин #Владимир Зеленский