Путин получает миллиарды от западных компаний, несмотря на санкции.

Несмотря на значительные экономические потери от санкций, Путин продолжает находить ресурсы для ведения войны против Украины. Главный источник этих средств – налоги от западных компаний, которые до сих пор работают на российском рынке.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его словам, американские и европейские компании продолжают входить в список крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации, фактически финансируя военную агрессию.

"Какие могут быть санкции, если американские и европейские компании продолжают работать на российском рынке? Они не просто зарабатывают там деньги — они платят налоги в бюджет страны-агрессора", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на ограничения, Россия находит пути для торговли через третьи страны. Путин ведет бизнес через Китай, Иран, страны Ближнего Востока и Индию. Особенно это касается энергетического сектора.

По большей части, по словам Зеленского, западные компании поставляют детали, которые впоследствии используются в производстве российских ракет. Такие компоненты поступают как из Европы, так и из Америки.

"Санкции, безусловно, оказывают влияние. Но Путин не чувствует себя изолированным, пока западный бизнес продолжает работать в России", — подытожил президент Украины.

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