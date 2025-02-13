Вы бы никогда его не узнали: как выглядел в юности скандальный бизнесмен Коломойский

Коломойский с детства проявлял предпринимательские способности

Сегодня, 13 февраля, день рождения у скандального украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Предпринимателю, которого судят по делу о завладении средствами ПриватБанка, исполняется 62 года. Долгое время он имел седые вьющиеся волосы, а теперь побрился налысо.

До дня рождения одиозного бизнесмена "Телеграф" решил вспомнить, каким был Коломойский в детстве и юности.

Игорь Коломойский в молодости

Будущий бизнесмен появился на свет в 1963 году в Днепре. Мать была работницей института "Промбудпроект", а отец – Днепропетровского меткомбината имени Петровского. Он учился в школе №21 в Днепре, которую завершил с отличием.

Игорь Коломойский в школе, фото из сети

Первые деньги Коломойский получил со сдачи пустой стеклотары. Однако родители этого не воспринимали, поэтому он скрывал от них такой заработок. Деньги парень тратил на мороженое.

Игорь Коломойский в юности, фото из сети

В детстве Коломойский профессионально занимался шахматами, хотя ему это не очень нравилось. Он даже получил первый разряд по шахматам. Среди других видов спорта, которыми занимался юноша – прыжки в воду, футбол, баскетбол и гребли.

В юности будущий бизнесмен имел густые черные волосы и стройное телосложение. На фотографиях с тех пор он мало похож на себя нынешнего.

Игорь Коломойский имел черные густые волосы, фото из сети

Со своей будущей женой – Ириной – Коломойский познакомился в летнем лагере. Тогда им было 13 лет.

Будущая жена Коломойского – Ирина – дело, фото из сети

Коломойский получал образование инженера в Днепропетровском металлургическом институте. Во время студенчества он вместе с товарищами создал фотоателье. Они переснимали фотографии с паспортов, свадеб и других событий, монтировали их и выдавали в больших рамках. С такой деятельности у Коломойского был неплохой доход в студенческие годы.

А вот в 1987 году Коломойский совместно с Геннадием Боголюбовым и Алексеем Мартыновым организовал кооператив "Сентоза". Они закупали оргтехнику из Москвы и продавали ее в Днепре. Позже совместный бизнес мужчин расширился до продажи одежды, обуви, телефонов. Дошло до реализации ферросплава и нефти.

Коломойский с партнерами, фото из сети

В начале 90-х Коломойский вместе с партнерами основал ПриватБанк, ставший мощной промышленно-финансовой империей. Он имел долю в этом бизнесе до 2016 года, поскольку тогда банк национализировали. Речь шла о том, что мошеннические схемы на ПриватБанке нанесли ущерб минимум в 5,5 миллиарда долларов. Хотя в 2024 году независимый аудитор KPMG не подтвердил наличие убытков, касающихся обвинений Игоря Коломойского.

Коломойский имел большое количество активов, фото "Бабель"

Также ему принадлежали медиагруппа "1+1 медиа", предприятия "Укрнафта", ОАО "ДнипроАзот", ООО "Украинская лотерея", несколько заводов, яхт, самолетов, морских терминалов и портов. В настоящее время активы бизнесмена арестовали, ведь над ним проходит судебный процесс. Ему инкриминируют завладение средств ПриватБанка и заказное убийство.

Коломойский в СИЗО, фото "Телеграфа"

Коломойский побрился налысо, фото "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом Коломойского у Днепра. Он расположен в поселке, которое называют "украинским Стоунхенджом".