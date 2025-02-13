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Вы бы никогда его не узнали: как выглядел в юности скандальный бизнесмен Коломойский

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Игорь Коломойский в детстве и юности Новость обновлена 13 февраля 2025, 13:39
Игорь Коломойский в детстве и юности. Фото Коллаж "Телеграфа"

Коломойский с детства проявлял предпринимательские способности

Сегодня, 13 февраля, день рождения у скандального украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Предпринимателю, которого судят по делу о завладении средствами ПриватБанка, исполняется 62 года. Долгое время он имел седые вьющиеся волосы, а теперь побрился налысо.

До дня рождения одиозного бизнесмена "Телеграф" решил вспомнить, каким был Коломойский в детстве и юности.

Игорь Коломойский в молодости

Будущий бизнесмен появился на свет в 1963 году в Днепре. Мать была работницей института "Промбудпроект", а отец – Днепропетровского меткомбината имени Петровского. Он учился в школе №21 в Днепре, которую завершил с отличием.

Игорь Коломойский детство
Игорь Коломойский в школе, фото из сети

Первые деньги Коломойский получил со сдачи пустой стеклотары. Однако родители этого не воспринимали, поэтому он скрывал от них такой заработок. Деньги парень тратил на мороженое.

Игорь Коломойский юность
Игорь Коломойский в юности, фото из сети

В детстве Коломойский профессионально занимался шахматами, хотя ему это не очень нравилось. Он даже получил первый разряд по шахматам. Среди других видов спорта, которыми занимался юноша – прыжки в воду, футбол, баскетбол и гребли.

В юности будущий бизнесмен имел густые черные волосы и стройное телосложение. На фотографиях с тех пор он мало похож на себя нынешнего.

Каким был Игорь Коломойский в юности
Игорь Коломойский имел черные густые волосы, фото из сети

Со своей будущей женой – Ириной – Коломойский познакомился в летнем лагере. Тогда им было 13 лет.

Что известно о жене Коломойского
Будущая жена Коломойского – Ирина – дело, фото из сети

Коломойский получал образование инженера в Днепропетровском металлургическом институте. Во время студенчества он вместе с товарищами создал фотоателье. Они переснимали фотографии с паспортов, свадеб и других событий, монтировали их и выдавали в больших рамках. С такой деятельности у Коломойского был неплохой доход в студенческие годы.

А вот в 1987 году Коломойский совместно с Геннадием Боголюбовым и Алексеем Мартыновым организовал кооператив "Сентоза". Они закупали оргтехнику из Москвы и продавали ее в Днепре. Позже совместный бизнес мужчин расширился до продажи одежды, обуви, телефонов. Дошло до реализации ферросплава и нефти.

Игорь Коломойский
Коломойский с партнерами, фото из сети

В начале 90-х Коломойский вместе с партнерами основал ПриватБанк, ставший мощной промышленно-финансовой империей. Он имел долю в этом бизнесе до 2016 года, поскольку тогда банк национализировали. Речь шла о том, что мошеннические схемы на ПриватБанке нанесли ущерб минимум в 5,5 миллиарда долларов. Хотя в 2024 году независимый аудитор KPMG не подтвердил наличие убытков, касающихся обвинений Игоря Коломойского.

Коломойский бизнес
Коломойский имел большое количество активов, фото "Бабель"

Также ему принадлежали медиагруппа "1+1 медиа", предприятия "Укрнафта", ОАО "ДнипроАзот", ООО "Украинская лотерея", несколько заводов, яхт, самолетов, морских терминалов и портов. В настоящее время активы бизнесмена арестовали, ведь над ним проходит судебный процесс. Ему инкриминируют завладение средств ПриватБанка и заказное убийство.

Коломойский в СИЗО
Коломойский в СИЗО, фото "Телеграфа"
Коломойский сейчас
Коломойский побрился налысо, фото "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом Коломойского у Днепра. Он расположен в поселке, которое называют "украинским Стоунхенджом".

Теги:
#Деятельность #Игорь Коломойский