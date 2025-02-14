Мюнхенская конференция: что войдет в программу, кто выступит и где смотреть трансляцию

Программа конференции будет состоять из трех частей

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности начнется днем 14 февраля и продлится до 16 февраля. На каждый из этих дней определены отдельные темы.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на повестку дня Мюнхенской конференции. Там указано, что мероприятие будет открывать Кристоф Хойсген сегодня в 13:30 (14:40 по Киеву), который будет председательствовать на MSC. Далее будет выступать федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Программа конференции будет состоять из трех частей, которые включат основную программу, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

Программа конференции

В пятницу, 14 февраля, программа конференции будет посвящена вызовам глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы.

15 февраля пройдут дебаты о состоянии международного порядка, а также о региональных конфликтах и кризисах. Будущее трансатлантического партнерства также будет в центре внимания второго дня конференции.

16 февраля, в последний день, конференция завершится дискуссиями о роли Европы в мире.

Расписание ключевых выступлений (по киевскому временени) на Мюнхенской конференции 2025:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (14 февраля) 14:35-14:55.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15:00-15:30 (14 февраля).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (14 февраля) 15:30-16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский — (14 февраля) 16:30-17:15.

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас (14 февраля) 16:30-17:15 и 19:00-20:00.

Канцлер Германии Олаф Шольц (15 февраля) 12:30-13:30.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (15 февраля) 12:30-13:30.

Президент Евросовета Антониу Кошта (15 февраля) 12:30-13:30.

Генеральный секретер НАТО Марк Рютте (15 февраля) 13:30-13:45.

Глава Европарламента Роберта Мецолла (15 февраля) 19:30-20:15; (16 февраля) 11:30-12:15.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (15 февраля) 19:30-20:15.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о внезапном переносе встречи Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.