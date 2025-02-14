США и Россия определились с переговорщиками по Украине: кто они и что о них известно

Участник переговоров с российской стороны является уроженцем столицы Украины

В мировых СМИ появились публикации относительно лиц, которые могут участвовать в вероятных переговорах между США и Россией об окончании войны в Украине.

Как сообщает Meduza, в переговорном процессе со стороны Соединенных Штатов Америки задействован Стив Уиткофф. Это специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке, а также его давний друг. Уиткофф является владельцем небоскреба Woolworth Building в сердце Манхэттена.

Со стороны Российской Федерации в переговорном процессе задействован генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого называют близким человеком к Владимиру Путину. Примечательно, что родился он в Киеве и окончил Стэндфордский и Гарвардский университеты.

В то же время с российской стороны переговорщиками могут быть Юрий Ушаков, главный советник Путина по международным вопросам и Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки и бывший председатель Госдумы России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Что еще известно о переговорщиках

Имя Стива Уиткоффа стало широко известно в мире недавно. Он приложил руку к перемирию между Израилем и ХАМАС накануне инаугурации Дональда Трампа.

Кроме того, это он летел на самолете Gulfstream G650 из Вашингтона в Москву. Напомним, полет состоялся вчера, 13 февраля.

Стив Уиткофф. Источник: Witkoff Group

Кирилл Дмитриев учился в США: он окончил Стэндфордский университет с наивысшим отличием (бакалавр по экономике), а также Гарвардскую школу бизнеса (магистр делового администрирования). Работал в разных компаниях, включая IBS, а в 2011 году стал генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций.

За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Кирилл Дмитриев. Источник: РФПИ

Как сообщал "Телеграф" ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет прекращать боевые действия с Украиной даже если будут переговоры.