Задержанный генерал Галушкин захотел на фронт (видео из суда)

Галушкин выразил желание пойти на фронт

Генерал Юрий Галушкин, во время судебного заседания по повторному избранию ему меры пресечения, сделал громкое заявление и обратился к Верховному главнокомандующему ВСУ Украины Владимиру Зеленскому с ходатайством.

Галушкин сказал, что он хочет вернуться на поле боя и готов исполнять свои обязанности на должности рядового солдата. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов из зала суда.

"Независимо от того, как и когда завершатся расследование и суд, заявляю: я готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на состояние здоровья, я смогу уничтожить хоть еще одного врага, а я смогу это сделать, то это принесет большепользы государству, чем судебный процесс и мой арест", — заявил Юрий Галушкин.

Он также подчеркнул, что если Верховный главнокомандующий удовлетворит его ходатайство, то ему будет благодарен "весь украинский народ".

Галушкин обратился ко всем присутствующим и поблагодарил их за поддержку. Он добавил, что сейчас мы воюем не только за нашу землю, семьи и детей, но и за ценности, которые получили за годы независимости: демократию, свободу слова, верховенство права и тому подобное.

"Мы не хотим, чтобы Украина превратилась в государство, где человеческая жизнь ничего не стоит", — отметил он напоследок.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал, которого подозревают в провале обороны Харькова, вышел из СИЗО и снова попал под арест. За Галушкина внесли денежный залог в размере 5 млн гривен, но его сразу же опять арестовали.