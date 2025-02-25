Зарплата как у программиста? "Телеграф" узнал о заработках главы Ивано-Франковской ОВА Онищук

В Ивано-Франковской ОВА ответили на запрос

Глава Ивано-Франковской военной администрации Светлана Онищук ежемесячно получает более 100 тысяч гривен заработной платы. В январе 2025 года ее официальный доход по основному месту работы составил 113 570 гривен до налогообложения.

Об этом свидетельствует ответ Ивано-Франковской ОГА на информационный запрос "Телеграфа". Согласно предоставленным данным, за весь 2024 год Онищук получала стабильную заработную плату, которая колебалась от 92,8 тыс. грн в начале года до 108,4 тыс. грн в декабре. В январе 2025 года эта сумма выросла еще больше.

Из полученных начислений высчитываются обязательные платежи – налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и другие отчисления. В итоге доход Светланы Онищук в январе 2025 составил 86 316,61 гривны.

В течение 2024 года Онищук не получала материальную помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов. В то же время, кроме основной зарплаты, она также работает по совместительству в учреждениях высшего образования.

В частности, в 2024 году Светлана Онищук получила дополнительный доход в размере 43500 грн в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа;

Согласно обнародованной информации, в собственности или сособственности Светланы Онищук есть несколько объектов недвижимости:

квартира в Ивано-Франковске (81,5 кв. м), которую она делит с двумя совладельцами;

два гаража, один из которых оценен в 77 000 грн, а другой – в 109 395 грн.

Ее муж Игорь Онищук владеет значительным количеством недвижимого имущества:

квартирой стоимостью 800330 грн;

домом в Снятине (153,1 кв. м);

земельными участками в Коломыйском районе, общая площадь которых превышает 4600 кв. м.

Кроме недвижимости, семья владеет двумя автомобилями:

Lexus NX 200 (2018 года выпуска), стоимостью 750 000 грн, которым пользуется Светлана Онищук;

Toyota RAV4 (2019 года выпуска), принадлежащий ее мужу и оцененный в 714 267 грн.

В 2024 году Светлана Онищук задекларировала 270 тысяч гривен наличных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, сколько зарабатывает министр "без портфеля" Олег Немчинов.