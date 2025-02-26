Пять учительских зарплат в месяц: сколько зарабатывает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в январе 2024 года получил 92 879,78 грн заработной платы до налогообложения. После вычета налогов и авансовых выплат он получил на руки 74 768,22 грн.

Об этом свидетельствует ответ Днепропетровской ОВА на информационный запрос "Телеграфа". Его оклад составляет 80 717 грн, к нему прибавлялись надбавка за работу в условиях режимных ограничений (10 528,30 грн) и оплата командировок (12 162,78 грн).

Из этой суммы был вычислен налог на доходы физических лиц в размере 16 718,36 грн и военный сбор 1 393,20 грн.

Согласно декларации, Сергей Лысак вместе с семьей пользуется несколькими объектами недвижимости. Он безвозмездно проживает в квартире площадью 62,1 кв. м в пгт Таирово (Одесская область), владельцем которой является Петр Лысак. Также семья пользуется квартирой 46,4 кв. м в Ужгороде, принадлежащей Лилии Бедрате. В ноябре 2023 г. он арендовал жилой дом площадью 109,8 кв. м в Слобожанском (Днепропетровская область).

Среди автотранспорта у Лысака арендован Mercedes-Benz S 500 (2011 года выпуска), а его жена Каролина Лысак безвозмездно пользуется Volkswagen Passat (2018 года выпуска), который принадлежит Лилии Бедрати.

Сбережения главы ОВА включают 200 000 грн наличными и 15 000 долларов США. Также у него есть счета в банках, в том числе 13 746 грн в "Ощадбанке".

В течение 2024 года Сергей Лысак получил следующие доходы:

883 627 грн зарплаты в Днепропетровской ОВА

зарплаты в Днепропетровской ОВА 131 535 грн денежного обеспечения от СБУ

денежного обеспечения от СБУ 30 764 грн за преподавательскую деятельность в Государственном университете "Житомирская политехника"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько средств получал бывший глава Полтавской ОВА Филипп Пронин и какой была заработная плата у исполняющего обязанности главы администрации Владимира Когута в январе 2025 года.