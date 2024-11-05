"Еще не было ни одной командировки": боец СБУ рассказал, часто ли Малюк бывает на фронте (видео)

Руководитель спецслужбы регулярно общается с подчиненными

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк часто приезжает на линию фронта. Он лично поддерживает бойцов.

Об этом в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ" рассказал спецназовец "Mich team" Центра специальных операций "А" СБУ. По его словам, Малюк знает в лицо почти каждого бойца.

"Еще не было ни одной командировки, чтобы бы он не приехал к нам и не поддержал бы словами. Говорит как на серьезные темы, так и шутит", — сказал боец.

Он также подчеркнул, что глава СБУ уделяет большое внимание помощи семьям погибших собратьев. Они не остаются без внимания.

"Мы должны за них всегда помнить, не только во время скорби и когда приходит годовщина, а всегда мы должны вспоминать о них и помогать. Для этого есть специальные отделы, которые непосредственно занимаются такими семьями", — отметил боец.

Напомним, в России Малюку заочно выдвинули обвинения из-за взрыва на Керченском мосту летом 2023 года. Российское обвинение классифицировало атаку на мост как "террористический акт". Главе СБУ по статье УК РФ грозит пожизненное лишение свободы.