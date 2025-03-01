Президент побеседовал с генсеком Альянса

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали найти способ возобновить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Это заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Как сообщает CGTN, эти слова прозвучали от Рютте во время телефонного разговора с президентом Украины. Он дважды говорил с Зеленским после его встречи с Трампом 28 февраля.

Генсек НАТО характеризовал встречу Трампа и Зеленской "досадной". Ведь почти на исходе пресс-конференции они сильно поссорились в прямом эфире.

"Я сказал Зеленскому, что вам нужно найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", — заявил Рютте в интервью BBC.

Он подчеркнул, что США, Украине и Европе нужно держаться вместе, чтобы привести Украину к крепкому миру.

Рассказывая о впечатлениях Зеленского от встречи с Трампом, Рютте сказал, что не имеет права разглашать, о чем они говорили. При этом, по словам Рютте, Зеленский "ясно дал ему понять, что мы действительно должны уважать, что президент Трамп сделал для Украины". Речь идет о противотанковых ракетах Javelin, которые США предоставили нашей стране во время первого президентского срока Трампа.

Польша, по данным Clash Report, считает США силой, которая может остановить войну в Украине. Именно такое мнение высказал президент страны Анджей Дуда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на встрече Зеленского и Трампа заметили интересный момент.