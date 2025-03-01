"Україна має поважати". У НАТО дали пораду Зеленському

Президент поговорив з генсеком Альянсу

Президенту України Володимиру Зеленському порадили знайти спосіб відновити стосунки з американським колегою Дональдом Трампом. Цю заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте.

Як повідомляє CGTN, ці слова прозвучали від Рютте під час телефонної розмови з президентом України. Він двічі говорив з Зеленським після його зустрічі з Трампом 28 лютого.

Генсек НАТО характеризував зустріч Трампа та Зеленською "прикрою". Адже майже під кінець пресконференції вони сильно посварились у прямому етері.

"Я сказав Зеленському, що вам потрібно знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією США", — заявив Рютте в інтерв'ю BBC.

Він наголосив, що США, Україні та Європі потрібно триматися разом, аби привести Україну до міцного миру.

Розповідаючи про враження Зеленського від зустрічі із Трампом, Рютте сказав, що не має права розголошувати, про що вони говорили. При цьому, за словами Рютте, Зеленський "ясно дав йому зрозуміти, що ми справді маємо поважати те, що президент Трамп зробив для України". Йдеться про протитанкові ракети Javelin, які США надали нашій країні під час першого президентського терміну Трампа.

Водночас Польща, за даними Clash Report, вважає США силою, яка може зупинити війну в Україні. Саме таку думку висловив президента країни Анджей Дуда.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на зустрічі Зеленського та Трампа помітили цікавий момент.