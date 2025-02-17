Пассажирский самолет из Москвы заметили над Украиной. Он пролетел над тремя областями (фото)

Это уже происходит не в первый раз

Над закрытым воздушным пространством Украины продолжают фиксировать загадочные самолеты. Пассажирский самолет из Москвы пролетел над Западной Украиной.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 10 февраля на карте полета самолет летел из Москвы в Турцию.

Рейс THY3CE/ТК418 авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Москвы и пересек воздушное пространство Украины. По данным Flightradar24, борт мог пролететь сначала Беларусь, а затем пересечь Украину.

На карте видно, что авиация пролетела над Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской областями. Полет самолета, по данным Flightradar24, мог выглядеть так:

Стоит отметить, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что самолет из Германии "заблудился" и оказался в Крыму.