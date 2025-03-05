Подключился даже экс-советник Трампа: Зеленского снова попытались унизить в США

ЕС должен взять на себя ответственность за безопасность Украины

Соглашение о полезных ископаемых, которое не подписали в США 28 февраля, — подарок президенту и украинскому народу. А Владимир Зеленский — "вор" и "панк".

Именно так его охарактеризовал бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон. В интервью Sky News Бэннон также сообщил, что президент США должен отказаться от запланированного соглашения с Украиной по поводу полезных ископаемых.

Европа должна проснуться

Бывший советник Трампа говорит, что усилия США по улучшению отношений с Россией являются "гениальным" шагом. А Великобритания и Европа должны "проснуться" и осознать, что им не стоит беспокоиться о вторжении России в Европу, потому что у нее нет армии.

"Сближение Соединенных Штатов с Россией разрушает контроль Коммунистической партии Китая… это гениальный ход", — сказал Бэннон.

Трамп миротворец

Он добавил, что ЕС "поддержит это" и подчеркнул, что господин Трамп "прилагает все усилия, чтобы быть миротворцем".

Отвечая на вопрос о соглашении с Украиной по редким минералам, которое должно было быть подписано 28 февраля, но было сорвано из-за спора в Овальном кабинете, Бэннон заявил: "Абсолютно нет. У Зеленского был шанс. Зеленский ненадежен. Он мошенник и панк. И он показал, каким он является панком в Овальном кабинете".

Подарок Зеленскому и украинскому народу

Он предположил, что спор был вызван попыткой Зеленского получить гарантии безопасности от США, чего бы американская общественность не восприняла. По его словам, США не нужно соглашение о редкоземельных металлах.

"Это был общий подарок ему и украинскому народу", — подчеркнул он.

ЕС должен взять ответственность за безопасность Украины

Бэннон также раскритиковал европейские страны за недостаточное финансирование обороны и призвал ЕС взять на себя ответственность за безопасность Украины. Он назвал "ничем" обязательства Великобритании тратить 2,5% ВВП на оборону и заявил, что британская экономика "не может себе это позволить".

Он добавил, что "реальность" возникает в том, что значительная часть НАТО недостаточно торгует на оборону и десятилетиями "фальсифицировала" свою способность противостоять России.

Спор Зеленского и Трампа – что известно

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых .

Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии.

Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

Ранее "Телеграф" писал, почему Зеленский не собирается извиняться перед Трампом.