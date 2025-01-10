Выезд из Украины для мужчин с третьей группой инвалидности: как пересечь границу

Документы нужно собрать заранее

Во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из Украины. Однако это не касается граждан, имеющих инвалидность.

Об этом подробнее рассказал юрист Михаил Лобунько. По его словам, как мужчины с инвалидностью I и II группы III группы имеют право выезжать за границу во время войны, так и люди с III группой.

Для этого необходимо иметь при себе документы, подтверждающие статус личности с инвалидностью, в частности:

удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью;

пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи;

справку по форме №157-1/о.

Относительно сопровождения законодательство предусматривает такую возможность только для людей с инвалидностью I или II группы. Поэтому мужчины с инвалидностью III группы могут пересекать границу самостоятельно без сопровождающих лиц.

Следует отметить, что документы, подтверждающие инвалидность, должны действовать и выдаваться в Украине. Документы, полученные за границей, нуждаются в официальном признании в Украине перед использованием для пересечения границы.

Напоминаем, что пограничники проверяют военно-учетные документы у всех мужчин, а в их отсутствие отказывают в пересечении границы.

Если личность разыскивает Национальная полиция, пограничники вызывают полицию для задержания и доставки в ближайший ТЦК та СП.

Ранее "Телеграф" писал, какие категории украинцев должны обязательно подтвердить право на отсрочку от мобилизации. Автоматическое сообщение об инвалидности в ТЦК не поступает.