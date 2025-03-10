Мечтаете о капибаре? В Украине этих животных продают почти за $6000 (фото)

Это животное мирно сосуществует с другими домашними питомцами

Капибара – одно из животных, популярность которого благодаря социальным сетям только растет. Этот грызун, происходящий из Южной Америки, является самым большим в мире.

Купить себе это очень популярное животное можно и в Украине. Цена на капибару немалая – 236 500 грн, что эквивалентно более 5 700 долларов США. И это не единственные затраты, ведь для капибары нужно устроить хорошее место для проживания. В объявлении, кроме описания нужных условий, также указано происхождение животного: "Капибара нашего разведения".

Капибара в Украине.

Что известно о капибаре

Взрослые капибары обычно весят от 35 до 66 кг. В неволе они могут жить до 12 лет, в природе – до 10 лет. Питаются капибары растительной пищей.

Что нужно иметь дома, чтобы держать капибару

Капибары любят пространство, так что клетки для них будет мало — нужен отряд или вольер, обязательно с большим кустарником для отдыха в тени и бассейном длиной не менее 4 м и глубиной от 1 м. Капибары любят свежую траву, зерно, фрукты и овощи, можно давать специальный сухой корм. В Украине капибары живут в основном в зоопарках.

Капибары легко привыкают к новым хозяевам, хорошо приручаются и даже подвергаются дрессировке. Им нужно гулять, можно выводить на специальной шлейке в парк или зеленую зону на улице. В Киеве так недавно гуляли с настоящей выдрой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди необычных домашних любимцев — не только домашние белки, но даже волосатые пауки-птицееды. Такое экзотическое животное также требует ухода.