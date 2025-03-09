Держатся подальше от публики: что известно о дочерях Яценюка и как они выглядят

У политика есть две взрослые дочери

Арсений Яценюк — известный современный политик, который начал карьеру еще в 2000-х. Он был премьер-министром Украины в 2014-2016 годах, а также народным депутатом, председателем Верховной Рады и министром экономики. В то же время о личной жизни политик говорил не часто.

В браке с женой Терезией у Яценюка появилось две дочери. "Телеграф" расскажет, что о них известно.

Что известно о детях Арсения Яценюка

Старшая дочь – Кристина – появилась на свет в 1999 году. В подростковом возрасте Кристина проводила эксперименты с внешностью. Она окрашивала волосы в яркие цвета и носила пирсинг, имея около 10 проколов. Девушка скрывала от отца свои увлечения.

Кристина Яценюк любит пирсинг, фото из сети

Кристина Яценюк увлекается модой, фото из сети

Сейчас Кристине около 25 лет и она работает стилистом в США. Также девушка основала свой бренд под названием Buntarka. Торговая марка предлагает одежду как для женщин, так и для мужчин. Также бренд шьет наряды в милитари-стиле с украинскими символами.

Бренд дочери Яценюка шьет милитари-одежду, фото с сайта Buntarka

Милитари-одежда Кристины Яценюк, фото с сайта Buntarka

Несколько лет назад журналисты обнаружили профиль дочери Яценюка в инстаграме. Тогда она удалила все сообщения и комментарии. Потому сейчас неизвестно, как живет девушка.

Младшая дочь Яценюка – София – родилась в 2004 году. Девушка принимала участие в известном проекте "Голос країни". Она с детства занималась музыкой и училась петь, поэтому решила попробовать свои силы на шоу. Во время слепых прослушиваний судьи не выбрали Софию. Тогда с ней на проект пришли родители, которые поддержали ее после выступления.

София Яценюк на "Голос країни"

Было заметно, что София очень похожа на отца. Мама Терезия также рассказывала, что дочь имеет такой характер, как у Арсения. Сейчас Софии около 20 лет. Ее страницу невозможно найти в соцсетях. Похоже, она держится в стороне от публики.

Арсений Яценюк с двумя дочерьми, фото из сети

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