Держатся подальше от публики: что известно о дочерях Яценюка и как они выглядят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У политика есть две взрослые дочери
Арсений Яценюк — известный современный политик, который начал карьеру еще в 2000-х. Он был премьер-министром Украины в 2014-2016 годах, а также народным депутатом, председателем Верховной Рады и министром экономики. В то же время о личной жизни политик говорил не часто.
В браке с женой Терезией у Яценюка появилось две дочери. "Телеграф" расскажет, что о них известно.
Что известно о детях Арсения Яценюка
Старшая дочь – Кристина – появилась на свет в 1999 году. В подростковом возрасте Кристина проводила эксперименты с внешностью. Она окрашивала волосы в яркие цвета и носила пирсинг, имея около 10 проколов. Девушка скрывала от отца свои увлечения.
Сейчас Кристине около 25 лет и она работает стилистом в США. Также девушка основала свой бренд под названием Buntarka. Торговая марка предлагает одежду как для женщин, так и для мужчин. Также бренд шьет наряды в милитари-стиле с украинскими символами.
Несколько лет назад журналисты обнаружили профиль дочери Яценюка в инстаграме. Тогда она удалила все сообщения и комментарии. Потому сейчас неизвестно, как живет девушка.
Младшая дочь Яценюка – София – родилась в 2004 году. Девушка принимала участие в известном проекте "Голос країни". Она с детства занималась музыкой и училась петь, поэтому решила попробовать свои силы на шоу. Во время слепых прослушиваний судьи не выбрали Софию. Тогда с ней на проект пришли родители, которые поддержали ее после выступления.
Было заметно, что София очень похожа на отца. Мама Терезия также рассказывала, что дочь имеет такой характер, как у Арсения. Сейчас Софии около 20 лет. Ее страницу невозможно найти в соцсетях. Похоже, она держится в стороне от публики.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях беглого миллиардера Жеваго. Они живут за границей.